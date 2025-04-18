Sabancı Vakfı 50. yılını kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sabancı Vakfı 50. yılını kutladı

Sabancı Vakfı 50. yılını kutladı

Sabancı Vakfı, 50. yıl kutlamasında paydaşlarıyla bir araya geldi ve yeni stratejilerini açıkladı.

18.04.2025 13:21
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Kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan Sabancı Vakfı, Sabancı Center'da düzenlediği resepsiyonda paydaşlarıyla bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde Sabancı Center'da düzenlenen etkinliğe Suzan Sabancı, Serra Sabancı, Sevda Sabancı, Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Hayri Çulhacı, Nedim Bozfakıoğlu ve Nevgül Bilsel Safkan'ın yanı sıra "Fark Yaratanlar" programının ilham veren isimleri, bursiyerler, sivil toplum kuruluşları, eğitime kazandırılan okulların öğretmenleri gibi paydaşlar katıldı.

Etkinlikte, Sena Gül ve keman sanatçısı Bilge Surlu, Sezen Aksu'nun 2015'de çocuk yaşta evliliklerle mücadeleye dikkat çekmek için bestelediği ve Sabancı Vakfı'na armağan ettiği "Kız Leyla" şarkısıyla sahne aldı.

Resepsiyonda, vakfın yarım asırlık hikayesini anlatan iki eser, konuklarla buluştu. Zeynep Atakan'ın yapımcılığını, Zeynep Miraç'ın senaristliğini ve Selçuk Metin'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel ilk kez izleyiciyle buluşurken, Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı ve Bülent Erkmen'in tasarımıyla yayımlanan kitap da tanıtıldı.

"Etkimizi daha da derinleştirmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada resepsiyondaki konuşmasına yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabacı, babaannesi Sadıka Sabancı'nın bağışı ve Sabancı kardeşlerle başlayan vakıf yolculuklarının, Sabancı ailesinin üçüncü ve dördüncü neslinin katkılarıyla devam ettiğini belirtti.

Vakfın yeni dönem stratejilerinden bahseden Sabancı, "50 yılın sonunda büyük ve güçlü bir aileye dönüştük. Yeni bir döneme başlarken, hem ülkemizden hem de yurt dışından alanında uzman kişilerle bir arama konferansı yaptık. Yeni stratejimizde, köklerimizden miras kalan kurucu felsefemize bağlı kalarak etkimizi daha da derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, hayırseverlik yaklaşımımızı ve varoluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik. 'Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.' söylemi, önümüzdeki dönemde pusulamız olacak." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı, vakfın uzun yıllardır yürüttüğü tüm çalışmaları "nitelikli ve kapsayıcı eğitim", "toplumsal cinsiyet eşitliği", "sosyal ve kültürel yaşama katılım" temaları altında birleştirileceklerini aktardı.

Sabancı, "Üyesi olduğumuz Avrupa Vakıflar Birliği Philea'nın raporu dahil, tüm uluslararası kuruluşlar, filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin 'iklim değişikliği ve çevresel tahribatlar' olduğunu söylüyor. Son yıllarda birçok uygulamamızın ortak kesişiminde yer alan iklim değişikliği ve afetlerle mücadeleyi, yeni yol haritamızdaki tematik alanımız olarak konumlamaya ve güçlendirmeye karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönem stratejilerinde üzerinde durmak istedikleri diğer konunun, sosyal gelişme için yürüttükleri çalışmaların etkisini ölçmek olduğuna değinen Sabancı, şunları kaydetti:

"Veri olmadan ilerleme sağlamak mümkün değil. Sosyal meselelerde elimizde yeterli veri yok. Bunun için daha çok akademik araştırmaya ve bilime dayalı çalışmaya ihtiyaç var. Bu konuda, sadece sivil topluma değil, üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere de büyük sorumluluk düşüyor. Biz de güvenilir, şeffaf, ölçülebilir eşitlik verisini üretmeyi ve bu veriye erişimi kolaylaştırmayı öncelikli amaçlarımızdan biri olarak belirledik."

Güler Sabancı, teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın kullanımıyla veriyi okuma ve anlamlandırmanın çok daha büyük önem taşıdığını, bu anlayışla dünya genelindeki başarılı örnekleri incelediklerini ve iyi uygulamalardan ilham aldıklarını vurguladı.

Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi bünyesinde "Eşitlik Laboratuvarı" kurmak için çalışmalara başladıklarına değinen Sabancı, bilimle desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiasının sürdürülebilir olmayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı 50. yılını kutladı - Son Dakika

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