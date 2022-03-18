Sabancı Vakfı'nca desteklenen "Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım" projesi tamamlandı - Son Dakika

Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenen ve kadınların farklı sektörlerde görünürlüğü ile istihdamını artırma vizyonuyla hayata geçirilen Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği'nin (AFİKAD), "Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım" projesi başarıyla tamamlandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kadın, genç ve engellilerin eşit haklara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın desteklediği proje, düzenlenen toplantıyla sona erdi.

Proje sonunda, mermer sektöründeki kadınların mevcut durum ve ihtiyaçları hakkında raporun da paylaşıldığı toplantıya Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, AFİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Samiye Hancıoğlu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şükrü Köse ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayip Özdemir katıldı.

"Mesleklerin Cinsiyeti Olmaz" sloganıyla başlatılan projeyi, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, mermer sektöründe çalışan kadınlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi. Proje ile erkek egemen bir sektör olan mermercilikte, daha fazla kadının iş hayatına dahil olması amaçlandı. Projede ayrıca kadınların kariyerlerinde yükselmesi için desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve haklar konusunda farkındalıkların artırılarak gerekli destek mekanizmalarının oluşturulması hedeflendi.

Yapılan araştırma raporunun sonuçlarının ışığında mermer sektöründeki kadınlar; toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık ve hak temelli eğitimlerin yanı sıra temel bilgisayar ve web, iletişim ve diksiyon, yönetim, finansal okur-yazarlık, iş sağlığı ve güvenliği ile ergonomi eğitimleri aldı.

"15 yıldır sivil toplum kuruluşlarına hibe desteğinde bulunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı olarak, Türkiye'de kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olması için 15 yıldır sivil toplum kuruluşlarına hibe desteğinde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mermer sektöründe çalışan kadınların büyük bir kısmı kariyer sürecinde karşılaştıkları en büyük engellerin eve bağımlı olmak ile ev ve çocuğa ilişkin sorumlulukları olduğunu düşünüyor. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların istihdamı üzerindeki etkisini çok açık şekilde gösteriyor. Sabancı Vakfı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hayatın her alanında güçlenmeleri, ekonomik ve toplumsal anlamda eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışıyoruz. Vakfımızın hibe programı kapsamında destek verdiği AFİKAD'ın bu proje ile ulaştığı, mermer sektöründe çalışan kadınların ihtiyaç duyduğu eğitim programlarını hayata geçirmek ve sektördeki kadın istihdamının görünürlüğüyle ilgili bir başlangıç yapmış olmalarını çok anlamlı buluyorum."

"Mesleklerin cinsiyeti olmadığını bilerek ve inanarak çalışıyoruz"

AFİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Samiye Hancıoğlu da derneklerinin amaçları ve hedefleri ile Sabancı Vakfı Hibe Programının desteklerinin örtüştüğüne inanarak 2020 yılında programa başvurduklarını belirterek, "15 yıldır kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı Hibe Programı başvurumuz 58 ilden yapılan 254 proje arasında destekleme kararı alınan 8 proje içerisinde yer aldı. Mermer sektöründe kadınların da var olduğu, imkan verildiğinde beklenilenden daha fazlasını yapabileceklerini bu proje ile tekrar dile getirdik." açıklamasında bulundu.

Projenin daha sonraki çalışmalar için bir referans olacağını ve kadınların sorunlarını daha yüksek sesle dile getirmelerini kolaylaştıracağına işaret eden Hancıoğlu, mesleklerin cinsiyeti olmadığını bilerek ve inanarak çalıştıklarına değindi.

"Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu" hakkında

Verilen bilgiye göre, proje kapsamında Afyonkarahisar ilinde, mermer sektöründe çalışan 105 kadın ile ihtiyaç ve mevcut durum belirleme anketleri uygulandı. Ek olarak mermer alanında faaliyet gösteren firmalarla sektördeki kadın çalışanların yıllar içindeki durumunun tespiti için anketler yapıldı. Tüm veriler, "Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu" başlığı altında yayımlandı.

Rapora göre mermer sektöründe çalışan kadınların; yüzde 55,2'si ekonomik olarak sıkıntı çekiyor. Kadınların yüzde 70'i çocuk bakımı, yüzde 72'si ise ev işleriyle ilgili herhangi bir destek almadıklarını aktarırken evde tek kişi çalışan kadınlar ailelerin de geçimine dair yükümlülükleri üstleniyor. Zira araştırmaya göre kadınların yarısından biraz fazlası ailede iki kişinin çalıştığını (eş, emekli eş ve emekli baba da dahil); yüzde 34,2'si bir kişinin yani sadece kendilerinin çalıştığını belirtiyor.

Sektörde uzun süreli çalışan kadın oranının düşüklüğü dikkati çekiyor. Sektörde 10 yıldan fazla süredir çalışan kadınların oranı sadece yüzde 16. Bununla birlikte kadınların yüzde 76'sı evli iken yüzde 25,7'si 18 yaşının altında evlenmiş durumda.