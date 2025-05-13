SabancıDx ve Bulutistan'dan Bulut Stratejisi

SabancıDx ile Sabancı Topluluğu'nun çoğunluk hissesini aldığı yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan'ın ortak büyüme stratejisini içeren yol haritası İstanbul'da düzenlenen etkinlikte açıklandı.

İki şirketin ortak strateji ve büyüme hedefleri, SabancıDx'in Genel Müdürü ve Bulutistan Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Kor ve Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk'ün katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantısında paylaşıldı.

Araştırmalara göre, global ölçekte bulut pazarı geçen yıl yüzde 19,2 büyüyerek 596 milyar doları buldu. Pazarın bu yıl yüzde 21,5 büyümeyle 724 milyar dolara ulaşması beklenirken, kuruluşların yüzde 90'ının 2027'ye kadar hibrit bulut yaklaşımını benimseyeceği öngörülüyor.

SabancıDx & Bulutistan CEO'su Tevfik Kor, oluşturdukları güç birliğiyle teknoloji alanında bulut çözümlerinden, yönetilen hizmetlere kadar müşterilerin bütün ihtiyaçlarını tek bir çatı altında sunabilecek bir yapıya dönüştüklerini belirtti.

Unicorn olma yolunda da hızla ilerleyen Bulutistan'ın hisselerinin satın alınmasının stratejik bir karar olduğunu aktaran Kor, "Yeni dönemde, Bulutistan bir alt yapı ve platform şirketi olarak konumlanacak, SabancıDx de platformun yönetilen hizmetlerini veren ve bununla birlikte çoklu ve hibrit yönetilen bulut hizmetleri sunan bir şirket olarak pazarda büyüme yolunda ilerleyecek. Ortaya koyduğumuz güç birliğiyle hem ülkemizde hem de globalde uçtan uca bulut teknolojileri sunacağız. Bu stratejiyle ekosistemi daha da genişletmeyi, yapay zeka, hibrit ve çoklu bulut çözümleri geliştirmeyi, yönetilen hizmetler yetkinliklerimizi daha yoğun kullanmayı ve bölgede lider olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ciromuzun içindeki Türkiye dışı coğrafyaların payı her yıl yüzde 100 artıyor"

Kor, bulut bilişimin dünyada yıldan yıla en hızlı büyüyen alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Pazarın 2025 yılında yaklaşık 750 milyar dolar olacağı öngörülüyor ve yapay zeka ile beraber de bu katlanarak büyüyecek. Avrupa'da işletmelerin bulut bilişim hizmetleri kullanım oranları yüzde 50'leri bulurken, Türkiye'de yüzde 16'lar seviyesinde. Doğru stratejilerle bu farkı kapatmanın ötesinde çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Bu noktada, Türkiye'nin bulut penetrasyonunu arttıracak altyapıların kurulabilmesi çok önemli. Çünkü değer buluttan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın egemen stratejisinin, verinin egemenliğinin yönetilebildiği bir bulut oyunu olduğunu kaydeden Kor, "bunu yönetebilmek için birden fazla coğrafyada olmak, 'çoklu bulut' oyununu oynayabilmek gerekiyor. Biz de 'hibrit bulut', 'çoklu bulut' ve 'yapay zeka' stratejimizi buna göre belirliyoruz. Elimizi taşın altına koyup, yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Kor, coğrafi olarak bakıldığında veri egemenliğinin, hibrit bulut ve çoklu bulut başlıklarının ana stratejileri olduğunu belirterek, şu anda Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya'da hizmet verdiklerini aktardı.

Frankfurt'ta bir şirket kurduklarını ve Avrupa pazarına oradan hizmet verdiklerini vurgulayan Kor, "Azerbaycan ve Özbekistan'da da şirketlerimiz var. Kazakistan'da ikinci yarı yılda şirket açmayı planlıyoruz. Sıradaki planımız Arap Yarımadası. Ciromuzun içindeki Türkiye dışı coğrafyaların payı her yıl yüzde 100 artıyor ve bunu sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yol haritalarında hem organik hem inorganik büyümelerin olduğuna değinen Kor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de ve globalde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla yapımızı büyütmeyi hedefliyoruz. SabancıDx ve Bulutistan entegre değer önermesi ile Türkiye'de doğan global bir Türk teknoloji devini yaratmak hedefindeyiz. Ortaya koyduğumuz güç birliğiyle bulut çözümleri, yönetilen hizmetler ve dijital dönüşüm ürünlerimizle 5 bini aşkın şirkete hizmet veriyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz büyüme trendini devam ettirerek, bu yılı da Türkiye pazarının büyüme oranının üzerinde bir büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz."

"Kullandığı kadar öde modelimizle rekabette demokratikleşme getiriyoruz"

Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk de yapay zekanın şu an diğer ülkelerle yarışmak için bir fırsat olduğunu ve Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini aktardı.

Bu yıl için en büyük yatırımı da yapay zekaya yapacaklarını kaydeden Gençtürk, "Yatırım bütçemizin yüzde 40'ını yapay zekaya ayırmayı planlıyoruz. Artık sadece Bulut Hizmet Sağlayıcısı değil, uçtan uca Yapay Zeka Bulutu Sağlayıcısı olarak kendimizi konumluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençtürk, Türkiye'de GPU makine parkı kurarak, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve optimize edilmesi konusunda bir altyapı sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca kendi küçük dil modelimizi (SLM) geliştirmeye başladık ve 'public cloud' altyapımıza GPU sunucularını entegre ederek şirketlere yapay zeka destekli bulut çözümleri sunuyoruz. Teknoloji yatırımı olmayan ama rekabet etmek isteyen orta ve küçük işletmeler için de bulut teknolojilerini ulaşılabilir kılıyoruz. 'Kullandığı kadar öde' modelimizle bu şirketlere hiçbir yatırım yaptırtmadan, teknolojiyi onlara sunarak rekabette demokratikleşme getiriyoruz."