Sabiha Gökçen Havalimanı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı Rekor Kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı Rekor Kırdı
16.07.2025 12:49
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ISG, 12 Temmuz 2025'te 147 bin 781 yolcuya hizmet vererek yeni bir yolcu rekoru kırdı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü 147 bin 781 yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı'nda 12 Temmuz Cumartesi günü 65 bin 552 kişi iç hat, 82 bin 229 kişi dış hat olmak üzere toplam 147 bin 781 yolcuya hizmet verildiği ve tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı aktarıldı.

Bir önceki rekorun ise 5 Haziran tarihinde 144 bin 590 yolcu ile kırıldığı bildirildi. Uçuş sayısı ise 5 Haziran'da kırılan 796 uçuşluk önceki rekorla aynı kaldı. Uçuşların 335'ini iç hat, 461'ini dış hat uçuşları oluşturdu.

DIŞ HAT GELEN YOLCU SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Kırılan bir başka rekor ise dış hatlar gelen yolcu ve uçuş sayısında kayıtlara geçti. 12 Temmuz Cumartesi günü dış hatlarda gelen uçuş sayısı 232 iken dış hat gelen yolcu sayısı 42 bin 434 oldu.

Bir önceki dış hat gelen yolcu sayısı rekoru ise 4 Haziran tarihinde 41 bin 959 yolcu ile kırılmıştı. Bir önceki gelen dış hat uçuş rekoru 8 Haziran tarihinde 231 seferle gerçekleşmişti.

ISG'de, dinamik şekilde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 2024 yılında yaklaşık 34 milyon euro yatırımla hayata geçirilen 'Yolcu Akışını İyileştirme Projesi'nin olumlu etkileri özellikle yoğunluğa neden olan tatil dönemlerinde belirgin şekilde hissedildiği bildirildi.

ISG, İstanbul ve çevresini, 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor.

ISG'nin, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Hava Trafik Raporu'na göre Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi olan 'MAJOR Havalimanları' arasında en hızlı büyüyen havalimanı olduğu aktarıldı. ISG, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında büyüme kaydederek Mayıs ayında yaklaşık 3,94 milyon yolcuya hizmet vermişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı Rekor Kırdı - Son Dakika

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