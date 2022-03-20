Sadece ABD'li değil, birçok küresel şirketin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) Başkanı Haldun Pak, uluslararası markaların ve firmaların Rusya pazarından çekilmesinin, Türk şirketleri için başta tekstil, perakende ve üretim olmak üzere birçok alanda fırsat sunduğunu belirterek, "Rusya pazarından çıkan uluslararası şirketlerden doğan boşluklar bizler için önemli fırsatlar sunuyor. Firmalarımıza bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

CEO Platformu tarafından başlatılan istişare toplantılarının sonuncusuna Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konuk oldu.

CEO Platformu'ndan yapılan açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen CEO Platformu Başkanı Pak, Rusya'da faaliyetlerini sona erdiren küresel şirketler arasında sadece ABD'lilerin değil, birçoğunun Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirterek, aynı zamanda Rusya pazarında doğacak boşlukların da Türk firmalar için fırsatlar sunduğunu aktardı.

Savaşın olumsuz etkilerine değinen Pak, "Bir savaşın zararlarını konuşurken tabii ki maddi ve ticari etkilerinden önce yaşanan insani dram, can kayıpları ve çekilen acılar sebebiyle canımızın çok yandığını söylemek gerekiyor. Yitip giden her bir can, maddi kayıplarla telafi edilemeyecek şekilde bizleri etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatları ve döviz kurundaki artışlar, bu artışların küresel piyasalara, ticarete ve ekonomilere olumsuz etkilerine işaret eden Pak, tekstil ve gıda gibi sektörlerin siparişlerinin iptal edilmesi ya da ödemelerde yaşanan problemlerin durgunluğa yol açtığını belirtti.

Pak, "Dolaylı yönden etkilerine baktığımızda lojistik sıkıntıların yaşandığını, ham madde tedarikinin sekteye uğradığını ve birçok sektörün bu gelişmelerden dolaylı olarak etkilendiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlar göz önüne alındığında ticaretin milyarlarca dolarlık bir kayba uğradığından söz etmek mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya pazarı Türk şirketler için fırsat"

Haldun Pak, uluslararası markaların ve firmaların Rusya pazarından çekilmesinin, Türk şirketler için başta tekstil, perakende ve üretim olmak üzere birçok alanda fırsat sunduğunu belirterek, "Rusya pazarından çıkan uluslararası şirketlerden doğan boşluklar bizler için önemli fırsatlar sunuyor. Firmalarımıza bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle gıda sektörünün, ürünlerin raf ömürlerini geçirmeden yakın coğrafyadaki farklı alternatifleri değerlendirmeye başladığını aktaran Pak, tekstilde bu değişiklikler için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Pak, "Ancak savaş dışındaki konulara baktığımızda ihracatın önündeki en büyük engelin hala navlun bedelleri, liman sorunları, teslim süresi gibi lojistik kaynaklı sorunlar olduğunu vurgulamak gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'dan çıkan uluslararası şirketler Türkiye'ye gelebilir"

CEO Platformu Başkanı Pak, Rusya'da faaliyet gösteren çok sayıdaki küresel firmanın faaliyetlerini sonlandırarak bu ülkeyi terk ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sadece ABD'li firma sayısının 5 bin olduğu belirtiliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberleri hepimiz okuduk. Bu açıklamanın ardından kısa sürede karşılıklı önemli ziyaretler gerçekleştirildi. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da ülkemize geldi. Türkiye'nin sahip olduğu avantajlar nedeniyle sadece ABD'li firmaların değil, Rusya'da faaliyetlerini sona erdiren çok sayıda küresel şirketin ülkemize geleceğini düşünüyoruz."

Pak, bu süreçte Türkiye'nin kendisini çok iyi anlatması gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin, bu şirketler için yeni operasyon merkezi olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Hakkı Caşın, CEO'ların sorularını yanıtladı

İki ülkede milyarlarca dolarlık yatırımı bulunan Türk şirketlerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda uluslararası güvenlik uzmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcılar, Caşın'a, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Türkiye ve dünyayı bekleyen muhtemel gelişmeler üzerine sorular yöneltti.

Caşın, katılımcılara yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her iki ülke ile kurduğu büyük ticari ilişkileri sürdürmesi gerektiğini belirtti.