Safi Holding, Yatırımlarını Suriye ve Ukrayna'ya Taşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Safi Holding, Yatırımlarını Suriye ve Ukrayna'ya Taşıyor

Hakan Safi, Suriye ve Ukrayna'da liman işletmeciliği ve çimento yatırımı planladıklarını açıkladı.

22.04.2025 11:13
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Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, "Çimento yatırımımızı Suriye'ye ya da Ukrayna'ya götürmek istiyoruz. Biraz daha olaylar düzeldiği zaman da hem liman işletmeciliği olarak Ukrayna'da hem de çimento olarak Suriye'de veya her iki ülkede bir şekilde know-how'ımızı oraya götürüp oraların gelişmesine yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Türkiye coğrafi konumu sebebiyle Asya ile Avrupa arasında ticaret köprüsü görevi görürken bu durum, liman altyapısını ülke ekonomisi açısından önemli hale getiriyor. Deniz yolu taşımacılığı, maliyet etkinliği ve yüksek hacimli yük taşıma kapasitesiyle dış ticarette kritik rol oynarken, limanların modernizasyonu ve kapasite artışı da küresel rekabette Türkiye'nin elini güçlendiriyor.

Son yıllarda devlet ve özel sektör işbirliğiyle yapılan yatırımlar, limanların sadece yük elleçleme kapasitesini değil, aynı zamanda lojistik ve depolama kabiliyetlerini de artırdı. Bu durum Türkiye'yi, bölgesel bir lojistik üs olma hedefi doğrultusunda daha cazip hale getiriyor.

Öte yandan, bölgesel gelişmeler ışığında, özellikle yeniden yapılanma süreçlerine giren Ukrayna ve Suriye'de liman işletmeciliği açısından önemli fırsatlar doğuyor.

Savaş sonrası yeniden inşa ihtiyacı ve lojistik altyapının da yeniden kurulması kaçınılmaz hale geliyor. Bu bağlamda Türk şirketleri için hem yatırım hem de operasyonel büyüme açısından yeni pazarlar ortaya çıkıyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, şirketlerinin amiral gemisinin liman işletmeciliği olduğunu belirterek, 2015'ten bu yana Derince Limanı'nı işlettiklerini anımsattı.

Safi, limanı o günkü şartlarda 543 milyon dolar gibi, değerinden 10 kat fazla değer vererek aldıklarına dikkati çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada, 10 yıl içerisinde dünyadaki en büyük limanların, Singapur, Hamburg ve Şanghay gibi limanların seviyesine getirdiğimiz için de çok büyük mutluluk duyuyoruz. Burada tabii ki Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2053 ve 2071 vizyonu bizim için çok önemli, çok kıymetli. Neye güvendik derseniz önce Allah'a sonra da Cumhurbaşkanımıza güvendik. O vizyonla limanımızı bir yerlere getirdik. O yüzden de bugün limanımızın da güzel yerlere geldiğini görmekten çok büyük bir gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Demir yolu yatırımları ile ihracatçılar desteklenecek, ülkedeki çeşitlilik artacak"

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Safi, son dönemde Türkiye'de tren yoluna yapılan yatırımlara değinerek, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in demir yolu yatırımını artırarak limanlara bağlama açıklamalarını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Safi, "Bakanımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz buradan. Kendisi de bu işleri çok iyi bilen birisi olarak çok güzel konuya değinmiş. Dünya ticaretinin yüzde 90'dan fazlası deniz yoluyla yapılıyor. Karşımızda Süveyş Kanalı sorunu var ve ticaret yapan gemiler bir şekilde Ümit Burnu'nu, Afrika'nın batısını dolaşıyor. Bu da bulunduğumuz coğrafyada mal temininde yüzde 50'den fazla maliyet çıkarıyor ve teslimat süresi 45 günü buluyor. Dolayısıyla bu da her şeyi etkiliyor. O yüzden deniz yolu tabii ki dünya ticaretinin vazgeçilmez bir gerçeği." şeklinde konuştu.

Son 20 yılda Türkiye'de çok ciddi otoyollar, havaalanları yapıldığını aktaran Safi, Türkiye'deki demir yolu uzunluğunun 10-11 bin kilometre civarında olduğunu dile getirdi.

Safi, "Bize benzer ülke olarak, Almanya'ya baktığınızda 85 milyon nüfusu var. Buna karşın 32 bin kilometre ray hattı var. Fransa'nın, bakıyorsunuz 25 bin kilometre ray hattı var. Bizim 10-11 bin kilometre. Önümüzdeki dönemlerde, Cumhurbaşkanımız da bunu zaten söylüyor, her fırsatta bizim ülkemizin her yerini tren yolu ağlarıyla donatmamız lazım, lojistik merkezleri yapmamız lazım ve onları da limanlara bağlamamız gerekiyor ki ülkemizdeki çeşitliliği bir şekilde daha da çeşitlendirelim ve ihracatçımızı burada daha çok desteklemeye çalışalım. Bunu önümüzdeki dönemde çok ciddi derecede göreceksiniz. Yakın zamanda bu dediğimiz kilometrelere ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

"Bölgesel gelişmeler Türk şirketler için avantaja dönüşebilir"

Safi, bölgesel gelişmelerin Türkiye'deki şirketlerin yatırımları açısından avantaja dönüştürülebileceğini kaydederek, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşasında hem liman işletmeciliği hem de inşa sürecinde faaliyet gösterdikleri çimento alanında, buralarda çalışma yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Hem liman işletmeciliği hem de çimento üretimi yaptıklarını vurgulayan Safi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Denizci bir aileyiz ve bu başka ülkelerde çok dikkat çeken bir grup olmamızı sağlıyor. Dolayısıyla çok teklifler geliyor. Geçen hafta da Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanımızın nezaretinde yapılan forumda da böyle konuşmalarımız, görüşmelerimiz oldu. Biz de çimento yatırımımızı Suriye'ye ya da Ukrayna'ya götürmek istiyoruz. Biraz daha olaylar düzeldiği zaman hem liman işletmeciliği olarak Ukrayna'da hem de çimento olarak Suriye'de veya her iki ülkede bir şekilde know-how'ımızı oraya götürüp oraların gelişmesine yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden önümüzdeki dönemlerde biz hem Ukrayna'da hem de Suriye'de lojistik olarak, hizmet olarak, çimento olarak ve liman işletmeci olarak bu ülkelerde olmak istiyoruz."

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Safi Holding, Ukrayna, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Safi Holding, Yatırımlarını Suriye ve Ukrayna'ya Taşıyor - Son Dakika

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