Safranbolu Belediyesi Taş Ocağı Açtı, Yıllık 6 Milyon TL Tasarruf Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Safranbolu Belediyesi Taş Ocağı Açtı, Yıllık 6 Milyon TL Tasarruf Sağlayacak

Safranbolu Belediyesi Taş Ocağı Açtı, Yıllık 6 Milyon TL Tasarruf Sağlayacak

Safranbolu Belediyesi, agrega malzemesi üretmek için hizmete açtığı taş ocağı sayesinde yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlayacak. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alt ve üstyapı problemlerini çözen belediye, taş ocağı ile temel malzeme ihtiyacını karşılayacak.

28.03.2024 16:55  Güncelleme: 17:00
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Safranbolu Belediyesi, agrega malzemesi üretmek için hizmete açtığı taş ocağı sayesinde yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlayacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alt ve üstyapı problemlerini tek tek çözen Safranbolu Belediyesi, yaptığı çalışmalarda temel malzeme ihtiyacını karşılayacağı taş ocağını da hizmete açtı. Ağaçkese köyü sınırında yaklaşık 2 milyon TL harcama yapılan taş ocağında agrega, alt temel ve dolgu malzemesi üretilecek. Toplam rezervi 6 milyon 500 bin ton olan taş ocağı sayesinde belediye yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Alanda incelemelerde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada taş ocağının açılmasıyla tarihi kent adına önemli bir iş başarıldığını belirtti. Tarihi Çarşı bölgesinin alandan çıkarılan taşa ihtiyacı olduğunu ifade eden Köse, "Maalesef bu taş ocağı açılmadan önce çok zorluk çekiyorduk, hatta bulamıyorduk. O yüzden burası bizim için olmazsa olmazlarımızdan. Bu ocağın artık Safranbolu Belediyesi tarafından işletiliyor olması çok büyük bir nimet ve kazanım olarak düşünüyorum" dedi.

Köse, tesisten çıkacak taşla Safranbolu'nun uzun yıllar ihtiyacı olan tüm malzemeyi elde edeceğini aktardı. Safranbolu'nun 50 yıllık bir rezerve sahip olduğunu anlatan Köse, "Buradan çıkan taşla Safranbolu Tarihi Çarşısı'nın bütüncül yol projesi hazırlanmıştı. Bütün yollarının birbiriyle uyumlu bir şekilde taş olmasını sağlayacak. Safranbolu'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Safranbolu Belediyesi Taş Ocağı Açtı, Yıllık 6 Milyon TL Tasarruf Sağlayacak - Son Dakika

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