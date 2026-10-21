Safranbolu'da safran tarlaları mora büründü, kilosu 800 bin liradan satılıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da safran tarlaları mora büründü, kilosu 800 bin liradan satılıyor

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Safranbolu'da 7 Ekim'de başlayan safran hasadında çiçek yoğunluğu artarken tarlalar mora büründü; kilosu 800 bin liradan satılan safranda üreticiler ziyaretçilerle hasat yapıyor. Yağış sonrası güneşle açan çiçeklerin bir buçuk-iki hafta daha yoğun sürmesi bekleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve ilçeyle özdeşleşen safranda çiçek yoğunluğu arttı.

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran bitkisi; kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi geliyor.

Mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için mutluluk iksiri olarak da anılan safran bitkisi; gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılıyor.

Kilosu 800 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinde hasat, 7 Ekim'de ilk çiçeklerin açmasıyla başladı. Aradan geçen yaklaşık 14 günün ardından safra tarlaları mor renge bürünürken, üreticiler hem hasat yapıyor hem de ziyaretçileri safran tarlalarında ağırlıyor. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ülkeler ile çok sayıda yerli turist de safran tarlalarını ziyaret ediyor.

Safran üreticisi Mine Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk safran çiçeklerini 7 Ekim'de aldıklarını belirterek, tarladaki çiçek yoğunluğunun oldukça arttığını söyledi. Ziyaretçilerle birlikte her gün hasat yaptıklarını ifade eden Yılmaz, çiçeklerin özellikle sabah saatlerinde toplandığını, ardından aynı gün içerisinde evlerde tek tek ayrıştırılarak safranın üç kırmızı lifinin çıkarılıp kurutulduğunu anlattı.

"Tüm arazimiz mosmor oldu"

Çiçeklenme döneminin yaklaşık bir buçuk ila iki hafta daha yoğun şekilde devam etmesini beklediklerini kaydeden Yılmaz, "İlk safran çiçeğimizi 7 Ekim'de almıştık. Şu an çiçek yoğunluğumuz çok güzel. Arada yaklaşık 12-13 gün var. Tüm arazimiz mosmor oldu. Buraya gelen ziyaretçilerimizle beraber her gün çiçek hasadı yapıyoruz. Günlük olarak özellikle sabah saatlerinde çiçekleri toplamaya başlıyoruz. Ardından aynı gün içerisinde çiçeklerimizi, özellikle üç kırmızı önemli lifi, teker teker evlerimizde ayırıp kurutuyoruz" dedi.

Yağışların ardından çiçeklenme hızlandı

Son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın çiçeklenme sürecini etkilediğini belirten Yılmaz, yağış nedeniyle bazı çiçeklerin açmakta geciktiğini, güneşli havayla birlikte bu çiçeklerin açmaya başladığını ifade etti.

Yılmaz, "Çok kuvvetli bir sağanak yağışımız oldu. Bu dönemde çiçeklerimiz açmaya reddetti tabiri caizse. Biraz da onun etkisini görüyoruz şu an. Geçtiğimiz 2-3 günlük süreçte açamayan çiçeklerimiz, bugün güneşin etkisiyle bir anda açmaya başladı. Yaklaşık bir, bir buçuk, iki hafta daha çiçeklerimiz bu yoğunlukta olacak" diye konuştu.

Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi akını

Safran hasadının yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini dile getiren Yılmaz, hafta içi ve hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi tarlalarında ağırladıklarını söyledi. Almanya ve Fransa'dan gelen turistlerin de safran tarlalarını ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, dokuz karavandan oluşan bir grubun da misafirleri arasında yer aldığını kaydetti.

Ziyaretçilerin hasada katılabildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hem yurt içinden hem yurt dışından çok fazla misafirimiz, turistimiz geliyor. Safran hasadını bizimle birlikte yapabiliyorlar. Safranın hem kokusunu hem de doğadaki kendi halini tecrübe ediyorlar. Çünkü bu çok kıymetli bir bitki. Her zaman elde edebileceğimiz, doğaya çıktığımızda her zaman görebileceğimiz bir bitki değil. Bunu deneyimlemek isteyen herkesi bekliyoruz. Özellikle hafta sonları hem tur grupları hem de bireysel ziyaretçiler nedeniyle yoğunluk yaşıyoruz."

Kaynak: İHA
SafranboluKarabükEkonomiTurizmYaşamSon Dakika

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