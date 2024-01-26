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Safranbolu'da safranın coğrafi işaret tescili belgesi teslim edildi - Son Dakika
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Safranbolu'da safranın coğrafi işaret tescili belgesi teslim edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safran, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili belgesini aldı. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Karabük'ün 8 coğrafi işaretli ürünü olduğunu ve 17 ürünle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Safranbolu safranı, Türkiye'nin AB'den tescilli ilk baharatı olarak kayıtlara geçti.

Safranbolu\'da safranın coğrafi işaret tescili belgesi teslim edildi
26.01.2024 - 20:03,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safranın, Avrupa Birliğinden (AB) aldığı coğrafi işaret tescili belgesine ilişkin teslim töreni düzenlendi.

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Safranbolu Tarihi Çarşı'da düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Karabük'ün 8 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 17 ürünle ilgili de çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Safranın bu ürünlerin şahı olduğunu belirten Yavuz, "2009'da başlayan bu yolculukta, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nihayet 17 Ocak'ta Avrupa Komisyonunun resmi gazetesinde yayımlanarak, bu belge ilimize kazandırılmış oldu." dedi.

Yavuz, safranın yetiştiği bölgeye adını verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Tarih boyunca değeri altınla ölçülen, Büyük İskender'in savaş yaralarının ilacı olan, krallar taçlarını giyerken başlarından dökülen, Roma asilleri asaletlerini bu bitkiden elde edilen renkle boyadıkları kıyafetlerle gösteren, Mısırlı parfümcüler, şifacılar ve saraylı kadınlar parfümlerde, merhemlerde, maskaralarda, kutsal sunaklarda ve tedavi ve tıbbi alanlarda kullanılan bir bitki. Safran uğuruna 14 gün süren savaşlar yapıldı."

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de safranın AB'den tescil alan ilk baharat olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Karabük'ün elinde, bir "mücevher" olduğunu vurgulayan Şahin, "Tarım ve Orman Bakanını ziyaret ettik. Kendisine tescil belgesinin bir numunesi tevdi edildi." dedi.

Bakanlığın, safranın üretimi ve tanıtımına ilişkin her türlü desteği vereceğini belirten Şahin, "Bakanlığımız safran bitkisinin Karabük ve Türkiye için ehemmiyetinin farkında. Buna ilişkin bir çalışma yürütecek." şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da Safranbolu'da daha fazla safran üretilmesi ve ürünün ihraç edilmesi gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının safranın desteklenmesiyle ilgili çalışma başlatacağını dile getirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de safran üretiminin yaygınlaştırılması konusunda, genç girişimcilere ürettikleri safranları vereceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Vali Yavuz'a tescil belgesini teslim etti.

Toplantıya, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Kayabaşı Özener, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, safran üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, safranla ilgili 2022 yılında AB'ye coğrafi işaret başvurusu yapmış, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 17 Ocak'ta coğrafi işaret tescili alan Safranbolu safranı, Türkiye'nin AB'den tescilli ilk baharatı olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Safranbolu, Karabük, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Safranbolu'da safranın coğrafi işaret tescili belgesi teslim edildi - Son Dakika


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