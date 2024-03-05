Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 8 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Bakan Koca, alımlarla ilgili detayları paylaştı.
Kabine toplantısının ardından işçi alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi.
Bakan Koca 27 bin personelin alım süreci ile ilgili detayları da paylaştı: "ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler."
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçlarının önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyleyen Koca,"Son çıkan yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok - Son Dakika
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