Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok - Son Dakika
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Ekonomi

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi.

05.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:43
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Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 8 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Bakan Koca, alımlarla ilgili detayları paylaştı.

KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

Kabine toplantısının ardından işçi alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi.

"ATAMA SÜREÇLERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Bakan Koca 27 bin personelin alım süreci ile ilgili detayları da paylaştı: "ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler."

"SÖZLEŞMELİ KADRO SAYISINDA 9 BİN ARTIŞ OLDU"

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçlarının önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyleyen Koca,"Son çıkan yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı\'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat denizli: kurada kimlerin cıkacagı bellidir zaten... 82 24 Yanıtla
  • Omer Gullu: Bugün Mülakat yok demek .. bugüne kadar yapılan işe alımların hepsinin şaibeli olduğunun ispatıdır.. 63 4 Yanıtla
  • Bilal Önlü: Dayıları halleder şimdi isimler belli zaten 34 3 Yanıtla
  • Gerginyo : Atıyor bunların kuraları da kendilerine benziyor güvenilmez 12 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: Seçim olmzsa görürüm kılınız hareket etmez 9 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Neden KPSS puanında yüksekten düşüğe alınmıyor da kura ile alınıyor ? 4 1 Yanıtla
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