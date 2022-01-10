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sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı - Son Dakika

sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı

10.01.2022 12:59
sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı

sahibinden.com araştırmasında, geçen yıl aralık ayında hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilginin arttığı belirtildi.

sahibinden.com araştırmasında, geçen yıl aralık ayında hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilginin arttığı belirtildi.

Şirket açıklamasına göre, sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Aralık Vasıta raporuna göre, ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan ve panelvan, arazi/ SUV ve pick-up, ticari araçlar ve motosiklet kategorileri takip etti.

Ayrıca, aralık ayında yayından kaldırılan ilan sayısı ise 2020'nin aralık ayına göre yüzde 73,3 arttı. Yine yayından kaldırılan ilanlarda, 0-3 yaş aralığındaki ve 20 yaş üstü araçların payında artış gözlemlendi.

Marka ve model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio ve Volkswagen Passat paylaştı. Sıralama, Renault Megane, Opel Astra ve Ford Focus ile devam etti. En çok ilanı verilen arazi/ SUV ve pick-up markası değişmedi ve yine Nissan oldu. Nissan'ı Volkswagen ve Dacia takip etti.

sahibindex Vasıta raporuna göre aralık ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

En çok ilgiyi Volkswagen ve Renault çekti

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33,7'si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 13'ü ise 50 bin 1 TL-100 bin TL ve 100 bin 1 TL-150 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da aralık ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında ise liderliği Volkswagen ve Renault paylaştı. Sıralama BMW, Mercedes-Benz ve Opel ile devam etti.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 49 saniye oldu.

sahibindex Vasıta Raporu'nda incelenen motosiklet kategorisi, 2021 yılında önceki yıla oranla yüzde 21'lik artış ile ilan sayısında en fazla yükselişin görüldüğü kategori oldu. Nisan ayı da ilan sayısında en fazla artışın yaşandığı ay oldu. Vasıta kategorisinin bir diğer öne çıkan alt kategorisi ise karavanlar oldu. Salgın ile ilginin arttığı karavanların ilan sayısı ise 2021 yılında önceki yıla oranla yüzde 89 arttı.

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Türk Lirası, Volkswagen, Renault, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi


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