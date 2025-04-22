Sahibinden.com "karbon nötr e-ticaret platformu" oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sahibinden.com "karbon nötr e-ticaret platformu" oldu

Sahibinden.com "karbon nötr e-ticaret platformu" oldu

Sahibinden.com, doğrudan ve dolaylı tüm operasyonel emisyonlarını dengeleyerek karbon nötr hale geldiğini duyurdu.

22.04.2025 16:03  Güncelleme: 16:54
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan Dünya Günü kapsamında sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi paylaşan sahibinden.com, "Geleceği Sahiplen" yaklaşımıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ederken, karbon nötr e-ticaret platformu olma hedefini planlanandan önce gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar yürüten sahibinden.com, yaklaşık 4 bin 751 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 10 bin 500 ton karbon emisyonunu, 2024 itibarıyla Hatay'daki Gold Standard sertifikalı rüzgar enerjisi santralinden sağladığı karbon kredileriyle dengeledi.
Kuruluşundan bu yana sürdürülebilirliğe odaklanan şirket, ikinci el ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılmasıyla döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından 2017'de verilen Yeşil Ofis Sertifikası'nın sahibi olan sahibinden.com, 2021'de İklim Eylemi Liderleri (Leaders for Climate Action -LFCA) girişimine katılarak iklim değişikliği konusunda sorumluluklarını arttırdı ve döngüsel ekonomi alanına katkı amacıyla "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu"nu yayımladı.
2023'te bir Sürdürülebilirlik Komitesi kuran şirket, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzalayarak toplumsal eşitlik alanında da sorumluluk üstlendi. Ayrıca Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative-GRI) onaylı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı ve İş'te Eşit Kadın ve Fırsat Eşitliği Modeli sertifikalarını aldı.
sahibinden.com, "Geleceği Sahiplen" yaklaşımıyla 2028 için koyduğu karbon nötr hedefini 2024'te gerçekleştirerek, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 12'sine doğrudan katkıda bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, İnsanları hayalleriyle buluşturmak vizyonuyla 25 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, "Ne mutlu bize ki, bugün sektörümüzde örnek gösterilen bir konumdayız." ifadesini kullandı.
Teknolojik altyapımız ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan iş modelleriyle sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar atabilmenin kendileri için hem sorumluluk hem gurur kaynağı olduğunu aktaran Peker, "Bu kapsamda Gold Standart Sertifikalı ve Hatay'da yer alan rüzgar enerjisi santralinden karbon kredisi alarak kendi operasyonlardan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı tüm emisyonlarımızı nötrledik. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla 2028 yılı için verdiğimiz taahhütleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Sahibinden, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahibinden.com 'karbon nötr e-ticaret platformu' oldu - Son Dakika

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