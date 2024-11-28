Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

28.11.2024 11:35  Güncelleme: 11:45
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

ATM'LERDEN DE GEÇİYOR

ATM'lerin ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği sahte dolarların yastık altında tutulduktan sonra tekrar piyasaya sürüldüğü iddialarının ardından bazı döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 dolar alımını durdurdu. Sahte dolar haberlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Büromuzca resen soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ALARMA GEÇTİ

Bankacılık sektörü sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle alarma geçti. Bir süredir 'sahte dolar' konusunda şubelere uyarılarda bulunan ancak alım-satım kararını şube inisiyatifine bırakan bazı bankalar, dün itibarıyla yeni duyuru yayımlayarak, "50 dolar ve eski basım 100 dolar" alımının geçici olarak durdurulduğunu bildirmişti.

SAHTE DOLARDAN SONRA SAHTE EURO

İstanbul'da düzenlenen operasyonunda sahte 3 milyon 600 bin Euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

HAPİS CEZASI MEVCUT

Sahte para basmanın ve bilerek kullanmanın 2 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları var.

Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İsmail Can:
    devletin kendi eliyle piyasaya sürdüğü sahte dolarla. devlet kendisi soruşturma başlatıyor çok inandırıcı 30 43 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Kara para denince aklıma acun geliyor 49 15 Yanıtla
  • Yusuf Alper:
    ATM den geçiyorsa sahte değildir Bırakın bassınlar böyle böyle dolar 5 TL’ye düşecek 32 8 Yanıtla
  • Osman Koca:
    devlet toplasın dış borcu ödesin :) 27 3 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Milleti dolardan uzak tutmak için bir tezgah ortaya kondu ah ekepe ah 13 9 Yanıtla
  • Bora Günaydin:
    Gerçekleri kimlerin elinde herkes biliyor millet ne yapsın gerçeği bulamayınca sahteye yöneldi bu arada sahte doların piyasa değeri ne dir hehehhehe 12 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Adamlara Ödül Verin Ödül 14 3 Yanıtla
  • DİSNEY PLUS FLİM SEVER:
    Gaziantep piyasasında gerçek dolar kalmadığını düşünüyorum artık 13 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kesin ekepe ki bir ismin iştiraki vardır not edin bu yorumu 11 1 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    çok ilginç bir istihbarat ve polis teşkilatımız var bu olay 6 2 sene önce başlamış 7 0 Yanıtla
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