Sahte Kozmetik Ürünlere Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Kozmetik Ürünlere Dikkat!

09.05.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler, e-ticarette sahte ürün riskiyle karşılaşıyor. Güvenilir satış noktalarına yönelmeliler.

Tüketiciler, e-ticaret platformlarında kozmetik ve temizlik ürünlerinde sahte ve kayıt dışı ürün riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sektör temsilcileri, tüketicilerin bu tür risklerden korunması için ürünleri resmi, bilinen ve güvenilir satış noktalarından veya kurumsal çevrim içi platformlardan temin etmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Dayıoğlugil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün yılın ilk çeyreğini temkinli ama güçlü bir iyimserlikle tamamladığını söyledi.

Dayıoğlugil, "2025 itibarıyla kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünlerini kapsayan toplam iç pazar büyüklüğünün 10,8 milyar doları aşmış olması, sektörü yeni yıla son derece sağlam ve dayanıklı bir zeminle taşıdı. Bu ölçek, talebin ekonomik belirsizliklere rağmen ne kadar güçlü ve dirençli kaldığını da açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Son dönemde sektörün yönünü belirleyen en temel başlıkların sürdürülebilirlik, regülasyonlar ve dijitalleşme olduğuna işaret eden Dayıoğlugil, bu üç alanın sektörün geleceğini birlikte şekillendiren stratejik bir çerçeve oluşturduğunu dile getirdi.

Dayıoğlugil, 2025 itibarıyla ülkede kozmetik sektörünün büyüklüğünün 3,8 milyar dolar, deterjan ve temizlik ürünleri sektörünün 3,9 milyar dolar, hijyenik kağıt ürünlerinin ise 3,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu üç ana sektör birlikte ele alındığında, 10,8 milyar doları aşan güçlü ve dayanıklı bir iç pazar ortaya çıkıyor. Üretim tarafında ise kozmetik sektöründe 5,8 milyar dolar, deterjan ve temizlik ürünlerinde 4,8 milyar dolar, hijyenik kağıt ürünlerinde ise 3,6 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Bu güçlü üretim altyapısı ihracata da doğrudan yansımış durumda. 2025'te kozmetik sektöründe 1,7 milyar dolar, deterjan ve temizlik ürünlerinde 1,5 milyar dolar ve hijyenik kağıt ürünlerinde 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Böylece üç sektörün toplam ihracatı 4,2 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde üç sektörün toplam ithalatı yaklaşık 2,4 milyar dolara ulaştı."

Yerli üretimin sektörde güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Dayıoğlugil, "Güçlü üretim kapasitesi, Türkiye'nin dış ticaret performansına da doğrudan yansıyor. Kozmetikte saç ve kişisel bakım ürünleri ile kolonyalar, temizlikte deterjanlar ve yüzey temizleyiciler, hijyenik kağıtta ise tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete gibi ürünler ihracatta öne çıkıyor. Bu tablo, Türkiye'nin kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünlerinde yalnızca iç pazarı güçlü bir ülke değil, aynı zamanda rekabetçi bir üretim ve ihracat merkezi haline geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme fırsat olduğu kadar sorumluluk da gerektiriyor"

Nilgün Dayıoğlugil, çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyiciler, ıslak mendiller ve çok amaçlı temizlik ürünlerinin tüketici talebinde öne çıktığını belirterek, tüketicilerin artık yalnızca temizlik performansına değil, daha az sayıda ürünle daha çok alan temizleyen, ambalaj ve içerik açısından daha sürdürülebilir çözümler sunan çok fonksiyonlu ürünlere yöneldiğini anlattı.

Hijyenik kağıt ürünlerinde ise tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete gibi ürünlerde talebin öne çıktığını söyleyen Dayıoğlugil, kozmetik kategorisinde de parfüm, cilt bakım ve kişisel bakım ile saç bakım ürünlerinin ağırlıkta olduğunu kaydetti.

Dayıoğlugil, çevrim içi satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 30'a yaklaşmasının sahte ve kayıt dışı ürün riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte ve kayıt dışı ürün hem tüketici sağlığı hem de sektörde emek veren kayıtlı firmalar açısından ciddi bir sorun oluşturuyor. Dijitalleşme fırsat olduğu kadar sorumluluk da gerektiriyor. Her ne kadar çeşitli yasal ve platform bazlı önlemler alınsa da bazı satıcıların firma isimlerini değiştirerek faaliyetlerine devam edebildiği görülüyor. Bu durum, özellikle tüketici sağlığı açısından ciddi riskler oluştururken, güvenilir ürünlere erişimi zorlaştırıyor. Sahte ve kayıt dışı ürünlerle mücadelede dernek olarak ilgili kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor, piyasa gözetimi ve denetim süreçlerine sektörel bilgiyle katkı sağlıyoruz. Sahte ürünle mücadelenin yalnızca 'yasaklamakla' değil, doğru ürünü görünür ve erişilebilir kılmakla da mümkün olduğuna inanıyoruz. Çünkü uzun vadede sahte ürünlerin en etkili panzehiri, bilinçli tüketici ve güçlü marka güvenidir."

Tüketiciler için sahte ürünleri ayırt etmenin ilk ve en önemli adımının satın alma kanalını doğru seçmek olduğunu dile getiren Dayıoğlugil, "Ürünlerin, resmi, bilinen ve güvenilir satış noktalarından veya kurumsal çevrim içi platformlardan temin edilmesi büyük önem taşıyor. Bunun yanında ambalaj ve etiket bilgileri mutlaka kontrol edilmeli. Türkçe etiket, üretici veya ithalatçı firma bilgileri, kullanım talimatları ve yasal bildirimlerin eksiksiz olması temel göstergeler arasında yer alıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte Kozmetik Ürünlere Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:17:41. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte Kozmetik Ürünlere Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.