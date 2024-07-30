Sakarya'dan 19 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde

Ekonomi

Sakarya'da faaliyet gösteren 19 firma, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" listesinde yer aldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, listede SATSO adıyla kayıtlı 6 firma, şube olarak SATSO üyesi olan 12 firma ile Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 1 firma yer aldı.

Kentten 4 firma 2022 araştırmasıyla kıyaslandığında listeye ilk kez girme, 10 firma da sıralamasını yükseltme başarısı gösterdi, diğer 5 firma ise sıralamada geriledi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, İSO İlk 500'de yer alan 38 firmanın ardından İkinci 500'de 19 Sakaryalı firmayı görmekten gurur duyduklarını belirtti.

Sakarya'nın üretimle büyümeyi düstur edinmiş, geleceğini tarım, sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayan üretimin bereketiyle şekillendiren bir il olduğunu vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hem iç piyasalarda hem de küresel ekonomik sıkıntılara direnen, çetin rekabet şartlarında gelişimini sürdüren Sakarya iş dünyamız, ürettikleriyle, sağladıkları katma değer, istihdam ve ihracatla her zaman en iyiler arasında olmayı sürdürmektedir. İnanıyoruz ki İSO'nun bu değerli ve geleneksel çalışmasında her geçen yıl çok daha fazla Sakaryalı firma göreceğiz. Firmalarımızın başarıları ve direkt olarak ülkemizin büyümesinde payı olan herkese şükranlarını sunuyorum."