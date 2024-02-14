Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 108,13 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 108,13 TL

Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 108,13 TL

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 108,13 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları ise şu şekildedir: İnek sütü 16,07 lira, mısır dane 7,20 lira, yemlik buğday 7,40 lira. Tacir satışı olarak gerçekleştirilen bu ürünler STB'de alıcı buldu.

14.02.2024 11:49
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 108,13 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgTS108,13
İnek sütüKgTS16,07
Mısır daneKgTS7,20
Yemlik buğday KgTS7,40
TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 108,13 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 108,13 TL - Son Dakika
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