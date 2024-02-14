Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 108,13 TL

Alanyaspor maçında yediği goller bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.