Salihli'de Bakanlık Destekli Arpa Hasadı Başladı

Ekonomi

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesinde yüzde 75 Bakanlık destekli ekilen arpa hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında dağıtılan arpa tohumlarının hasadı Salihli'de başladı. Yüzde 75 hibe ile desteklenen proje; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünce temin edilen Egebeyi ve Atabeyi arpa tohumlarının 62 üreticiye dağıtımı ile gerçekleştirilmişti.

Öte yandan 30 ton arpa tohumunun dağıtıldığı Salihli'de proje de toplam bin 200 dekar alanda ekim gerçekleştirilmişti. - MANİSA