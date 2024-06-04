Salihli'de Bakanlık Destekli Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Salihli'de Bakanlık Destekli Arpa Hasadı Başladı

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje kapsamında ekilen arpa hasadına başlandı. Proje kapsamında dağıtılan arpa tohumlarının hasadı, Salihli'de gerçekleştirildi. Proje, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilen arpa tohumlarının 62 üreticiye dağıtımı ile gerçekleştirilmişti. Salihli'de toplam bin 200 dekar alanda ekim yapılan projede, 30 ton arpa tohumu dağıtılmıştı.

04.06.2024 12:52
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Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesinde yüzde 75 Bakanlık destekli ekilen arpa hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında dağıtılan arpa tohumlarının hasadı Salihli'de başladı. Yüzde 75 hibe ile desteklenen proje; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünce temin edilen Egebeyi ve Atabeyi arpa tohumlarının 62 üreticiye dağıtımı ile gerçekleştirilmişti.

Öte yandan 30 ton arpa tohumunun dağıtıldığı Salihli'de proje de toplam bin 200 dekar alanda ekim gerçekleştirilmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Salihli'de Bakanlık Destekli Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika

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