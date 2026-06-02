Salihli\'de Yatırım Toplantısı Gerçekleşti

Manisa'nın Salihli ilçesinde Haziran ayı İlçe Yatırım İzleme Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ilçede kamu kurumları tarafından yürütülen ve planlanan yatırımlar ele alınırken, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile devam eden yatırım ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurum müdürleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda, devam eden projelerin son durumu görüşülerek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Salihli'nin gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve hizmetlerin ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - MANİSA