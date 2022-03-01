Samsun'a model fabrika kurulacak - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'a model fabrika kurulmasına yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı.

Koordinasyon toplantısında Samsun'da işçilik, hammadde, enerji ve süreç verimliliği konularında işletmecilere ve personellere gerçek bir üretim ortamında deneysel eğitimlerin verildiği bir model fabrika kurulmasına yönelik atılacak adımlar görüşüldü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve konunun ilgilileri katıldı.

Vali Dağlı model fabrikanın kendi bünyesindeki kurguyu, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çevresindeki işletmelere uygulamayı misyon edinmiş, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yaygınlaştırılmasını sağlayan bir yetkinlik merkezi olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Dağlı, "Günümüz rekabet dünyasında sadece üretim süreçlerinin değil, bilgi, belge, analiz, rapor gibi araçların da hızlı erişilebilir olması gerçeğini ön planda tutarak hareket eden model fabrikanın, bilgi teknolojilerinin verimli ve yoğun kullanılması ile bilgilerin elektronik ortama taşınmasıyla ilgili süreçlerde de fayda sağlayan bir dijital dönüşüm merkezidir. Bizler de böylesine önemli işlevlere sahip model fabrikanın ilimizde de kurulabilmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde gayret göstereceğiz" dedi. - SAMSUN