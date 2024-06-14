Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayram Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri bayram öncesi yoğunlaşan alışveriş ve tatil hareketliliği nedeniyle şehir genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında çeşitli önlemler alındı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışıyor. Bayram öncesi alışverişlerde mağduriyet yaşanmaması için denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.

Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin denetimlerini Kurban Bayramı nedeniyle sıklaştırdı. Ekipler tarafından marketler ve manavlar gibi yoğun alışveriş yapılan işletmelerde fiyat etiketi kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihlerinin incelenmesi ve ödeme ile etiket fiyatı arasındaki uyumsuzlukların önlenmesi gibi konularda detaylı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında, vatandaşların haklarına saygı gösterilmesi ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesinin sağlanması amacıyla bir dizi önlem ile fiyat etiketi kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihlerinin incelenmesi, ödeme ile etiket fiyatı arasındaki uyumsuzlukların önlenmesi gibi konular titizlikle ele alındı. Özellikle bayram öncesinde, şeker ve çikolata gibi ürünlerde beklenen artışları dikkate alan ekipler, market raflarındaki ürünlerin gramajını, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini yakından incelendi. Denetimler sırasında ekipler tarafından ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek kontrol edildi ve daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldı. Bu sayede, olası fiyat uyuşmazlıkları tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapıldı. Ayrıca denetimler sonucunda işletmelerde tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılarak gerekli idari işlemler uygulandı.

Denetimlerimizi sıklaştırdık

Bayram öncesi ve bayram süresince denetimlerin süreceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bayram öncesi alışverişlerde hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Amacımız bayram öncesi ve bayram süresince şehrimizde huzur ve güvenin sağlanmasıdır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim. Unutmayalım ki, huzur ve güvenliğimiz her şeyin üzerindedir" diye konuştu. - SAMSUN