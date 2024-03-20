Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye\'nin En Büyük Güneş Enerji Santralini Tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali (GES) projesinin yapımı tamamlanarak elektrik üretmeye başladı. 45 KW üretim gücüne sahip GES, güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.
Enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltmanın yanı sıra kentteki toprak, hava, su kirliliğini minimuma indirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi'nde kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye'nin en büyük GES projesine imza attı.
Yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek
850 dönüm alan üzerine kurulan GES projesi kapsamında sahaya 121 enerji nakil hattı direği dikilirken, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekildi. Alana toplam 125 bin 901 adet güneş paneli monte edildi. Yapımı tamamlanan GES, geçen hafta itibariyle elektrik üretimine başladı. Üretilen elektrik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ana sistemine aktarılıyor. 45 KW üretim gücüne sahip GES güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.
Kurum bütçesinden yılda 250 milyon tasarruf sağlayacak
Büyükşehir Belediyesi'nin SASKİ kanalizasyon terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, hafif raylı sistem tramvayları, beton santralleri, konkasör tesisleri başta olmak üzere birçok tesisinin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek GES projesi, elektrikli otobüslerin enerji tüketimi ihtiyacını da karşılayacak. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak. Projenin kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla yaklaşık 4 yılda kendini amorti edeceği belirtildi. Proje kapsamında 22 Şubat 2023'te yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra Projelendirme ve fizibilite çalışmalarının ardından Haziran 2023'te sahada çalışmalara başlandı.
125 bin 901 adet güneş paneli yerleştirildi
Ladik'te faaliyete geçen GES projesinin önemini anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, "45 MW'lık tesisimizde enerji üretimine başladık. Yıllık yaklaşık 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Bu 36 bin hanenin enerjisinin üretilmesi demek. Alan yerli ve mili üretim olan 125 bin 901 adet güneş paneli ile kaplandı. Paneller güneşin açısına göre yön değiştiren bir hareketli sisteme sahip. Bu da bize diğer sabit sistemlere göre yüzde 15-20 arasında daha fazla üretim yapma imkanı sağlayacak. GES projemiz ile yapılan tasarrufla kurum bütçemize yılda yaklaşık 250 milyon liralık bir kazanım sağlanacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci bir belediyeyiz. Ciddi oranda çevreye duyarlı özel çalışmalarımız var. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen bir vizyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu en önemli ve büyük örneklerinden birisi de hayata geçirdiğimiz GES projeleridir" dedi.
"Samsun'a katma değer sağlayacak"
Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey şunları söyledi:
"GES projemiz ile yılda 43 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş oluyoruz. Eğer bu tesis olmasaydı bu enerjiyi karşılamak için yılda 13 bin ton kömür kullanmak zorunda kalınacaktık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak burada ciddi anlamda kentimize katma değer sağlayacak bir yatırımı gerçekleştirdik. Burada ürettiğimiz enerjiyi doğrudan biz vermiyoruz. Burada ürettiğimiz elektriği biz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sistemine devrediyoruz. Direk enerji olarak bu sisteme dahil oluyor. Biz de kendi diğer tesislerimizde tükettiğimiz enerji ile ürettiğimiz eklektiği mahsuplaşıyoruz." - SAMSUN
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