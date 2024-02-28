Samsun\'da 2024 Ocak Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Ekonomi

Samsun'dan 2024 yılının Ocak ayında 102,5 milyon dolarlık ihracat, 98 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Samsun'da geçen yılın aynı döneminde göre ihracat artarken, ithalat ise azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı. Verilere göre ülke genelinde ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat ise yüzde 22 azaldı. İhracat 2024 yılı Ocak ayında 19 milyar 991 milyon dolar olurken, ithalat ise 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da Ocak ayında ihracat 102,5 milyon dolar, ithalat 98 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Amasya'da 15 milyon dolar ihracat, 5,2 milyon ithalat, Ordu'da 29,3 milyon dolar ihracat, 1,8 milyon dolar ithalat ve Sinop'ta ise 3,9 milyon dolar ihracat ile 272 bin dolar ithalat kayıtlara geçti. Bu 4 ilde de ihracat rakamları geçen yılın Ocak ayına göre arttı. İthalat rakamları ise geçen yılın Ocak ayına göre düşüş gösterdi.

Öte yandan Samsun'da 2023 yılının Ocak ayında ihracat 91,9 milyon dolar, Amasya'da 10,6 milyon dolar, Ordu'da 19,9 milyon dolar ve Sinop'ta da 3,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2023 yılı Ocak ayı ithalatı ise Samsun'da 60 milyon dolar, Amasya'da 4,4 milyon dolar, Ordu'da 3,9 milyon dolar ve Sinop'ta ise 788 bin dolara olarak gerçekleşmişti. - SAMSUN