Samsun'da Atık Şişeler Sanat Eserine Dönüşüyor

Ekonomi

Samsun'da hediyelik eşya üreten 61 yaşındaki Temel Samangül, 5 TL'ye aldığı atık şişeleri sanat eserine dönüştürerek, Avrupa'ya 50 euroya satıyor.

37 yıldır hediyelik eşya imal edip satan Temel Samangül, son yıllarda farklı bir alana yöneldi. Pirince isim yazmanın yanı sıra birçok hediyelik eşya da üreten Samangül, atık şişeleri ekonomiye kazandırmak için sanat eserine dönüştürme kararı aldı. Atık içki, sirke, gazoz gibi cam şişeleri toplatan Samangül, bu eserlere ören yerlerinin figürlerini yerleştirerek, şişe rölyef haline getirerek satışa sundu. Yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken şişe rölyefler iç piyasada turistik yerlerde satışa sunulurken, Avrupa'ya ise 50 eurodan ihraç ediliyor.

"Şişeleri 5 TL'ye alıp, 50 euroya Avrupa'ya satıyoruz"

Türkiye'de şişelerin fiyatının alıcılar tarafından pahalı karşılandığını ancak Avrupa'ya kolaylıkla sattıklarını ifade eden Temel Samangül, "Yaptıklarımı, ürünlerimi burada sergileyebiliyorum. Yurt dışı bağlantılı oluyor, yurt içi bağlantılı oluyor. Bildiğimiz atık şişeleri alıyorum, topluyorum, işliyorum ve bunlar atölyemizde sanat eserine dönüşüyor. Samsun'da bunları tam sergileyemiyoruz. Nedeni fiyat, alım gücüne göre burada bayağı yüksek oluyor. Ama yurt dışında bunlar komik bir rakam olduğu için euro bazında çok rahatlıkla satıyoruz. Şu an yeterince atık şişe bulamıyorum. Bulduklarımızı ise en fazla 5 – 10 TL arasında bir fiyattan alıyorum. Şişelere uygulanan işlem, işçiliği, emeği, enerjisi her şeyi içerisinde 50 euroya yurt dışında çok rahatlıkla satıyoruz. Bu da yaklaşık şu anda bin 800 TL gibi bir rakama karşılık geliyor" dedi.

"En çok İngiltere ve Fransa'da talep görüyor"

Rölyefe dönüşen atık şişelerin en çok İngiltere ve Fransa'da ilgi gördüğüne değinen Samangül, "Türkiye'de Muğla ve Antalya civarına da bu şişeleri rahatlıkla satıyoruz. Yurt dışı siparişlerimiz oluyor. Samsun gibi bir yerde ise bu rakamlar oldukça fazla geldiğinden satmıyoruz. Bu nedenle Samsun'da daha küçük süs ve takı eşyaları yapıp, satıyoruz. Sanat eserine dönüşen şişeler yurt dışında daha çok İngiltere ve Fransa'ya satılıyor. Yurt dışı siparişlerimiz 50 adetten başlayıp, 300 adete kadar çıkabiliyor. Bu şişeleri yurtdışından bizden alıp içerisini doldurup, daha da pahalı bir fiyata satıyorlar. Şişelerin arkasına bir de isim yazma yeri de yapıyoruz. Avrupa'da bu kısmı o gün sofrada olanlar doldurup, kendi aralarında kimde kalması için kura çekiyorlar. Bu da şişeyi onlar için daha değerli ve anlamlı kılıyor. Avrupalılar şişeye önem veriyor ve bu da farklı bir kültür" diye konuştu.

Türk Lirası bazında bin 800 liraya karşılık gelen şişeler, yerli ve yabancı turistlerin de oldukça dikkatini çekiyor. - SAMSUN