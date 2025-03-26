Samsun\'da Belediye Ticaret Merkezi Projesi Tamamlanmak Üzere

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından inşa edilen Belediye Ticaret Merkezi Projesi'nde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

SBB, Belediye Ticaret Merkezi Projesi ile Saathane Meydanı'na yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Kullanım ömrünü tamamladığı için yıkılan 5 katlı belediye hizmet binasının yerine inşa edilen projede çalışmalar tamamlanmak üzere. Projeyi yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tarihi dokuya uygun olarak şehre hizmet verecek bir merkezin hayata geçirileceğini vurguladı.

Belediye, Ticaret Merkezi Projesi ile bölgenin asırlık dokusunu ve ticari kültürünü korumayı ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında arşivler taranarak tarihi çarşının mevcut alanda bulunan bir asır önce çekilmiş fotoğrafları bulundu. Fotoğraflardan yararlanılarak tarihi dokuya uyumlu, göz kamaştıracak konseptteki proje tasarlanarak inşaat çalışmaları başladı. Tarihi ve turistik bir çarşı olacak 2 katlı 19 mağaza, 5 restoran ve 139 araçlık otoparktan oluşurken projenin yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

"Saathane Meydanı'na yeni bir ahenk katacak"

Proje hakkında bilgi veren Başkan Halit Doğan, "Samsun'umuz tarihi, coğrafyası ve değerleri ile çok zengin bir kent. Biz de mümkün olduğunca bu zenginlikleri yansıtacak çalışmaları önceliyoruz. Belediye Ticaret Merkezi projesi ile de o alanda önceden var olan tarihi çarşıyı yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. İnsanımızın anılarında önemli bir yere sahip Saathane Meydanı'na bu tarihi dokunuş ile de yepyeni bir ahenk katacağız. Proje inşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. - SAMSUN