Samsun'da Çeltik Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Samsun'da Çeltik Üretimi Artıyor

Samsun\'da Çeltik Üretimi Artıyor
24.06.2026 11:16
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Samsun, çeltik üretiminde 238 bin dekar alana ulaşarak önemli bir artış öngörüyor.

Türkiye'de çeltik üretiminde Edirne'den sonra ikinci sırada yer alan Samsun'da ekim alanlarının bu yıl 238 bin dekara ulaşması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, çeltiğin gerek istihdama gerekse ekonomiye sağladığı katkı bakımından çok değerli bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'de çeltik üretiminde Samsun'un Edirne'den sonra ikinci sırada olduğunu kaydeden Yılmaz, "2025 yılı verilerine göre 231 bin dekar alanda 184 bin ton çeltik üretimimiz var. Bunun da çok büyük kısmı Bafra'da gerçekleştiriliyor." dedi.

Yılmaz, Bafra'nın Türkiye'de en çok çeltik üretiminin yapıldığı ikinci ilçe durumunda bulunduğunu vurgulayarak, "Çeltik üretiminde her geçen yıl artış kaydedilmiş. 2024 yılında 2023'e göre yüzde 14'lük artış sağlanmış. 2025 yılında da 2024'e göre yüzde 4'lük artış söz konusu. Bu yıl şu ana kadar çeltik komisyonlarına yapılan başvuru, 212 bin dekar. Başvurular devam ediyor. Bu rakamın 238 bin dekara ulaşacağını öngörüyoruz ki bu, geçen yıla göre yüzde 3'lük ekim alanında artış anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Bafra pirinci "coğrafi işaret" aldı

Samsun'da çeltiğin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çeltik üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bafra ilçesinde Bafra pirinci coğrafi işaret aldı. Bafra ilçesinin toprağı alüvyonludur. Hafif-orta derece arasında tuzluluk söz konusu. İklim özelliklerinin de çeltik bitkisinin yetişmesi için son derece uygun olması gibi nedenlerden dolayı Bafra Ovası'nda yetiştirilen çeltik mahsulünden elde edilen pirinç, diğer bölgelerde yetiştirilenlere nazaran verim ve kalite açısından bazı farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Deniz havası ve tuzlu topraklar çeltik tanelerini daha mat hale getirmekte, tanelerde beyaz göbekli veya tebeşirli alan olmasını azaltmakta, pirince farklı bir lezzet ve aroma kazandırmaktadır. Bu farklılıklar nedeniyle Bafra pirinci piyasada aranmakta, mutfaklarda tercih edilmektedir."

Çeltik kent ekonomisine 5,5 ila 6 milyar liralık katkı sağlıyor

Yılmaz, çeltiğin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Çeltiği sadece ürün satışı itibarıyla düşündüğümüzde, ilimiz ekonomisine 5,5 ila 6 milyar liralık katkı söz konusu. İstihdam anlamında ise sadece çeltik üretimi yapan 4 bin civarında üreticimiz var. Bu katkının her geçen yıl artmasını bekliyoruz. İlimizde 24 çeltik işleme tesisi var. Bu tesislerde çalışanlar, istihdam edilenler var. Yetiştiricilik yapanları, burada çalışanları da düşündüğümüzde istihdam anlamında da ilimize önemli katkı sağlayan bir ürünümüz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Çeltik Üretimi Artıyor - Son Dakika

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