Samsun\'da MKE Üretim Kampüsü Proje Ziyareti

Samsun'da Çarşamba ilçesinde kurulacak Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) üretim kampüsünü ziyaret eden protokol üyeleri, yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özsert, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette Türk savunma sanayinin dünya markası, milli gücü MKE'nin 2 milyar TL'lik yatırımla savunma sanayisi üretim merkezine dönüştürerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üreteceği ve geçen hafta sahada başlatılan MKE Çarşamba Üretim Kampüsü'nde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmeye devam eden MKE A.Ş.'nin bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacak olan bu önemli yatırımı gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'umuzun gücüne güç katacak, Samsun yüzyılına büyük bir ivme kazandıracaktır" denildi.

Ziyarete, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı. - SAMSUN