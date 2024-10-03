Samsun\'da Palamut Mezadı Gece Yarısı Başladı

Ekonomi

Samsun'da balık halinde gece 03.00'te yapılan mezatta kasalar dolusu palamut kapış kapış satıldı.

Bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar tarafından avlanan palamutlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde yapılan mezatta satışa sunuluyor. Açık artırmayla satılan palamutlar, balıkçılar tarafından satın alınarak Türkiye'nin çeşitli illerine götürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan balık mezadı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Mezatta kasa kasa palamut, tüketiciye sunulmak üzere balıkçılar tarafından satın alınıyor. Genellikle çevre iller olmak üzere birçok yerden Samsun'a gelen balık satıcıları, kasası 10-11 kilogram gelen palamudu bin ile bin 100 TL'ye satın aldı.

"Ete paydos, palamut balığına yemeğe devam"

Mezada gelen balıkçı Hacı Yaşar, "Balık mezadında en bol palamut balığımız var. Palamudun tanesi 100 TL'den satılıyor. Bu sene denizde çok fazla palamut var. İstavrit ve çinekop da var. Vatandaşta palamut yiyor. Türkiye'nin her tarafından gelerek burada balık alıyorlar. Karadeniz'de palamut şenliği var. Herkes palamut yesin. Ete paydos, palamut balığına yemeğe devam" dedi.

"Palamutlar 1 kiloyu geçti"

Mezada gelen balıkçı Recep Kıyak, "Bu sene balık var fakat istikrar yok. Bir gün balık bol oluyor, bir gün olmuyor. Dün 80 TL'ye aldığımız balığın bugün 100 TL'ye tanesini alıyoruz. Yaklaşık 1 aydır balık satıyoruz fakat her gün fiyatlar değişiyor. Şu anda genelde istavrit ve palamut var. Barbun ve mezgit de çıkıyor. Karadeniz'in uzaklarında hamsi gelmeye başladı. Mezatta en çok çinekop ve palamut satılıyor. Palamutlar büyüdü, 1 kiloyu geçti. Tavuk fiyatına balık satılıyor. Bazı palamutlar bir kilo 200 gram geliyor. Balık tezgahlarında balıklar 80 ile 120 TL arasında satılıyor" diye konuştu.

Mezatta çinekop, mezgit ve barbun balıkları da satıldı. - SAMSUN