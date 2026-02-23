Toybelen'e taşınmalar hızla sürüyor - Son Dakika
Toybelen'e taşınmalar hızla sürüyor

Toybelen\'e taşınmalar hızla sürüyor
23.02.2026 14:50  Güncelleme: 14:51
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Toybelen Sanayi Sitesi, esnafların taşınmasıyla kentin yeni ticaret ve üretim merkezi olmaya hazırlanıyor. Gülsan Sanayi Sitesi'nde devam eden yıkımların ardından, burada 10 yeni büfe inşa edilmesi planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sanayi dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi, esnafların taşınması ile kentin yeni ticaret ve üretim merkezine dönüşüyor.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkımlar planlı şekilde sürerken Toybelen'e ise taşınmalar tüm hızıyla devam devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Toybelen'de 10 yeni büfenin inşasının da startını vererek yeme-içme sektörü ihtiyacına çözüm sunacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Türkiye'de örnek sanayi dönüşümlerinden biri olarak gösterilen sanayi dönüşümü ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dönüşüm kapsamında mevcut sanayi alanı olan Gülsan Sanayi Sitesi'nden, yeni inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmalar devam ederken Gülsan Sanayi Sitesi'nde ise yıkımlar tüm hızıyla sürüyor.

Tasarımı, işlevselliği ve altyapısı ile bölgenin ve ülkenin en modern sanayi sitelerinden biri olan Toybelen Sanayi Sitesi, kentte üretim ve ticaretin yeni merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Toybelen Sanayi Sitesi'nde ticari hareketlilik her geçen gün artarken Toybelen'de iş yerlerini açan esnaflar yeni ortamdan memnun olduklarını ifade ediyor.

Büyükşehir Toybelen'de 10 yeni büfe inşa edecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi önemli bir adım atarak Toybelen Sanayi Sitesi'nde yeme-içme sektörüne duyulan ihtiyaca da çözüm üretiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede 10 adet büfe yapılması planlanıyor. Büfelerin, Gülsan Sanayi Sitesi'nde işletmesi bulunan esnafa verilmesi hedefleniyor. Böylece hem Gülsan'daki işletmelerin mağduriyet yaşamaması sağlanacak hem de Toybelen Sanayi Sitesi'nde oluşan ihtiyaç giderilmiş olacak.

"Esnaf, Toybelen'de kepenk açmaya başladı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'da yıllardır konuşulan Gülsan dönüşümünü artık sahada net biçimde hissediyoruz. Boşaltılan alanlarda ekiplerimiz yıkım çalışmalarını sürdürürken taşınan esnafımızda Toybelen'de kepenk açmaya başladı. Bu dönüşüm şehrimiz için çok stratejik bir süreç. Bir taraftan kent merkezindeki yoğunluğu azaltacak ve üretimi daha uygun alanlara taşıyacak dönüşüm süreci esnaflarımızın iş verimliliğine de pozitif katkı sunacak. Toybelen'e taşınan esnaflarımızdan da hep güzel geri dönüşler aldık. Şimdi de Toybelen'de Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yeni büfe inşa edeceğiz. Sanayi dönüşümü ile ilgili şunu da belirtmek isterim ki bu dönüşüm sürecinin en dikkat çeken yönünü ise yüksek uzlaşma oranı oldu. Biz kentsel dönüşümün tüm süreçlerini hemşehrilerimizle omuz omuza yürütüyoruz. Bu nedenle tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Toybelen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toybelen'e taşınmalar hızla sürüyor - Son Dakika

15:44
SON DAKİKA: Toybelen'e taşınmalar hızla sürüyor - Son Dakika
