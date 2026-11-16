Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekimde 2 bin 517 artışla 564 bin 299 oldu - Son Dakika
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Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekimde 2 bin 517 artışla 564 bin 299 oldu

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Samsun\'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekimde 2 bin 517 artışla 564 bin 299 oldu
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TÜİK'in ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 564 bin 299'a ulaştı; kentteki araç sayısı eylül sonundaki 561 bin 782'den bir ayda 2 bin 517 arttı. Samsun'daki araçların 274 bin 140'ını otomobiller oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 564 bin 299'a ulaştı.

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları-Ekim 2026 verilerini açıkladı. İstatistiklere göre Samsun'da eylül ayı sonunda 561 bin 782 olan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, ekim ayı sonunda 564 bin 299'a yükseldi. Böylece kentteki araç sayısı bir ayda 2 bin 517 arttı. Türkiye genelindeki toplam taşıt sayısının yüzde 1,60'ını oluşturan Samsun, araç sayısıyla dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların 274 bin 140'ını otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 104 bin 267 motosiklet, 91 bin 300 kamyonet ve 66 bin 102 traktör takip etti. Kentte ayrıca 12 bin 746 kamyon, 12 bin 545 minibüs, bin 818 otobüs ve bin 381 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların en büyük bölümünü otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonet sayısı da öne çıkan araç grupları arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuYerel HaberlerOtomobilEkonomiGüncelSamsunEylülSon Dakika

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