Samsun\'da Toplu Taşıma ve Servis Ücretlerine Zam Teklifi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kent içi toplu taşıma, minibüs, taksi, öğrenci servisleri, otopark ve gezinti teknelerine ilişkin yeni ücret tarifeleri gündeme alındı. Teklifler, daha kapsamlı değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis binasında yapılan toplantıda 49 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, "Ulaşım hizmetlerine ait ücret tarifelerinin güncellenmesi" ile "Kent İçi Toplu Taşıma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" teklifleri de ele alındı. Görüşülen maddelerin tamamı ilgili komisyonlara havale edildi.

Tramvay ve otobüs ücretleri

Komisyona gönderilen teklife göre hafif raylı sistemde 1-24 durak arası yolculuklarda tam ücretin 30 TL, öğrenci ücretinin ise 21 TL olması önerildi. 1-42 istasyon arasındaki yolculuklarda ise tam ücretin 39 TL, öğrenci ücretinin 23 TL olması teklif edildi. Kampüs içi ulaşımda ücretlerin tam 5,75 TL, öğrenci 3,50 TL olması öngörüldü. Kent içi ekspres ve belediye otobüs hatlarında tam ücretin 34,50 TL, öğrenci ücretinin 23 TL; ring hatlarında ise tam ücretin 25 TL, öğrenci ücretinin 18,50 TL olması teklif edildi. OMÜ Rektörlük-OMÜ Eczacılık ring hattında öğrenci ücretinin 75 TL, R29 ring hattının ise ücretsiz olması önerildi. Hafif raylı sistem ve otobüs aktarmalı yolculuklarda 60 dakika içerisinde yapılan aktarmaların ücretsiz olması, 120 dakika içerisinde yapılan ikinci aktarmaların ise 9 TL olarak uygulanması teklif edildi.

Öğrenci servisleri ücret tarifesi

Okul ve personel servis taşımacılığı ücretlendirmesinde ise UKOME kararı ile 1710 TL olan sabit ücretin 2 bin 309 TL'ye çıkması, km başı ücretin 40 TL'den 54 TL'ye çıkması önerildi. Tarifeye ek olarak ise "2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi Resmi ve Özel Okullar Servis Ücret Tarifesi'dir. Tüm dönem boyunca tek bir tarife uygulanacaktır. Ücretler yalnızca Samsun Büyükşehir Belediyesi web sitesi ve mobil uygulamada yer alan modül ile hesaplanır. Ücretler aylıktır, gidiş-dönüş olarak hesaplanmıştır. Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir. Yarıyıl tatilinde ücret alınmaz. Haftada 5 günü geçen taşımalarda günlük ücret, 'Günlük Ücret = Aylık Ücret/ 22' formülü ile hesaplanır. Aynı serviste kardeş olması durumunda birinci çocuk tam ücretle; ikinci çocuk yüzde 10, üçüncü çocuk yüzde 20 indirimli taşınır. Taşıyıcı; taşınan öğrencinin ikamet değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun sürecek bir hastalığa yakalanması durumlarında, kalan günler için servis ücretini iade etmek zorundadır. Tarife günün her saati için geçerlidir. Ücretlere KDV dahildir, herhangi bir sebeple ek ücret talep edilemez. Rehber personel bulundurulması zorunlu olan servislerde, anaokulu ve ilkokul öğrencileri için azami yüzde 35 rehber ücreti tarife ücretine eklenir (1 km taşıma için rehber ücreti; 2 bin 363 TL x yüzde 35 = 827,05 TL. Toplam ücret: 2 bin 363 TL + 827,05 TL = 3 bin 190,05 TL). Araç şoförünün, minibüslerin izleyecekleri güzergahları ve alacakları ücretleri gösteren tarifeyi aracın ön camının sağ üst kısmına asması zorunludur" şerhleri de tarifeye eklendi.

Taksi dolmuş hatları

İl merkezinde faaliyet gösteren 1, 2, 3 ve 4 nolu taksi dolmuş hatlarının ise tam 40 TL, öğrenci 30 TL olması teklif edildi.

N plakalı kırsal hatlar ve ilçe taşımacılığı için 5 km'ye kadar 40 TL, 5-10 km arası 45 TL, 10 km ve üzeri için ise 3,5 TL x km + 26,8 TL ücret hesaplama yönteminin kullanılması teklif edildi.

İlçeler ve Samsun arası minibüs ücretleri

İlçelerden Samsun merkeze taşımacılık yapan minibüslerin fiyat tarifesi teklifinde Samsun-Asarcık tam 180 TL, öğrenci 145 TL olarak, Samsun-Ayvacık tam 155 TL, öğrenci 125 TL olarak, Samsun-Bafra tam 122 TL, öğrenci 105 TL olarak, Samsun-Çarşamba tam 104 TL, öğrenci 83 TL olarak, Samsun-Havza tam 207 TL, öğrenci 167 TL olarak, Samsun-Kavak tam 130 TL, öğrenci 103 TL olarak, Samsun-Ladik tam 200 TL, öğrenci 160 TL olarak, Samsun-19 Mayıs tam 86 TL, öğrenci 69 TL olarak, Samsun-Salıpazarı tam 137 TL, öğrenci 108 TL olarak, Samsun-Terme tam 154 TL, öğrenci 122 TL olarak, Samsun-Vezirköprü tam 275 TL, öğrenci 217 TL olarak, Samsun-Yakakent tam 202 TL ve öğrenci 162 TL olarak teklif edildi.

Ticari taksi ve gezinti tekneleri

Ticari taksi ulaşım ücret tarifesinde taksimetre açılış ücretinin 160 TL, kilometre başına ücretin 40,25 TL ve dakika başına bekleme ücretinin de 5,75 TL olması teklif edildi.

Gezinti teknelerinin ulaşım tarifelerinde Merkez (Samsunum-1), Ayvacık (Samsunum-2) ve Vezirköprü (Samsunum-3) gezinti teknelerinin tam 250 TL, öğrenci 200 TL olması teklif edildi.

Otopark ücretleri

Otopark ücretlerinde 1. derece otoparkların (Tekel, Anakent, Saathane, Cumhuriyet Meydanı ve Büyük Cami) ücret tarifesinin 0-15 dakika ücretsiz, 1 saate kadar 90 TL, 1-2 saat 110 TL, 2-3 saat 130 TL, 3-4 saat 150 TL, 4-6 saat 170 TL, 6-8 saat 190 TL, 8-10 saat 210 TL, 10-12 saat 230 TL ve 12-24 saat 300 TL olması teklif edildi. 2. derece otoparkların (İlçe Transfer Merkezi ve Çobanlı Marina otoparkları) ücret tarifesinin 0-15 dakikası ücretsiz, 1-2 saat 90 TL, 2-3 saat 110 TL, 3-4 saat 130 TL, 4-6 saat 150 TL, 6-8 saat 170 TL, 8-10 saat 190 TL, 10-12 saat 210 TL ve 12-24 saat 250 TL olması teklif edildi. Ayrıca İstiklal (Çiftlik) Caddesi yol üstü otopark ücret tarifesinin 1 saate kadar 60 TL, 1-2 saat 80 TL, 2-3 saat 100 TL, 3-5 saat 120 TL, 5-12 saat 150 TL ve 12-24 saat ise 200 TL olması teklif edildi.

Son karar mecliste verilecek

Ulaşım, servis, taksi, minibüs ve otopark ücretlerine ilişkin teklif maddeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak incelemenin ardından yeniden meclis gündemine gelecek. Tekliflerin mecliste kabul edilmesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerince imzalanmasının ardından yeni ücret tarifelerinin yürürlüğe girmesi bekleniyor.