Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor - Son Dakika
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Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor

31.07.2022 11:42
Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor

Samsun'da yaşayan 44 yaşındaki Ömer Kurt, eski model "Murat 131" otomobilleri restore ederek ikinci baharını yaşatıyor.

Samsun'da yaşayan 44 yaşındaki Ömer Kurt, eski model "Murat 131" otomobilleri restore ederek ikinci baharını yaşatıyor. Üstü açık şekilde yeni bir görünüme kavuşan otomobiller oldukça dikkat çekiyor.

Klasik araç restorasyon ustası Ömer Kurt, 1977-1978 modellerindeki "Murat 131" araçlarını adeta yeni baştan tasarlıyor. Murat 131 model arabaların üst kısımlarını keserek cabrio tarzı arabalara dönüştüren Ömer Kurt, arabaların döşeme, boya, kaportalarını da onardıktan sonra trafikte herkesin ilgisini çekiyor. Ortalama bir arabayı 80-100 bin TL gibi bir rakama yaptıklarını ifade eden Kurt, arabaların sadece Samsun değil Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından talep gördüğünü söyledi.

"Almanya'ya bir tane araç yaptık"

Arabanın yapım süreci hakkında bilgi veren Ömer Kurt, "Hayata küsmüş araçları hayata döndürüyoruz. Araçların tamamen kaporta, boya, döşeme işlerini sıfırdan yapıyoruz. Murat 131'leri caprioyaya çevirdik. Tek kapıya düşürdük. Bu arabaları güçlendirerek yapıyoruz. Hem trafikte tehlike saçmasın hem güzel bir şekilde kullanalım diye dizayn ettik. Bu arabaların üstü açık olması hep hayalimizdi. Bu hayali gerçekleştirdik. Bunları düğünlerde, sünnetlerde kullanmak için daha iyi oluyor. Sadece Samsun değil diğer illerden de talepler geliyor. Giresun, Ordu, Sinop veya Trabzon illerine düğünler için gidiyoruz. Araç bize çürük vaziyette geliyor. Biz bunun alt desteklemesini yapıyoruz. Kaporta, boya, döşemesini yapıyoruz. Toplam olarak arabanın haricinde 80 ile 100 bin TL bir para harcıyoruz. Artık ezberledik. Eskiden yaptığımız iş uzun sürerdi. Şimdi ise 1 ay içinde bir aracın yapım aşaması bitiyor. Dışardan gelenler etrafında birkaç tur atıyor. İçine biniyor. En çok hoşuma giden de aracı bir yere park ettiğim zaman geldiğimde birileri içinde fotoğraf çekiniyor. Araçları kendi arabası gibi benimsemiş oluyor. Sadece Samsun değil bütün illere buradan araç yapıp yolluyoruz. Geçen ay Almanya'ya bir tane araç yaptık. Restore ettikten sonra buradan tır ile yurt dışına gönderiyoruz" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Ömer Kurt, Tragger, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor - Son Dakika
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