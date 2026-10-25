Samsun Teknoloji OSB'de 2 milyar liralık transformatör merkezi çalışmaları incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Teknoloji OSB'de 2 milyar liralık transformatör merkezi çalışmaları incelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Teknoloji OSB\'de 2 milyar liralık transformatör merkezi çalışmaları incelendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Teknoloji OSB'de altyapı çalışmaları Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. TEİAŞ'ın 2 milyar lira yatırımla inşa ettiği 300 MVA'lık transformatör merkezindeki çalışmalar ve SASKİ ile doğal gaz firmasının altyapı çalışmaları incelendi.

Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kara yolu bağlantısı, elektrik altyapısı ve diğer altyapı çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, OSB'nin kara yolu bağlantısı ve devam eden altyapı yatırımları ele alındı. Toplantının ardından, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından OSB'de artan elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 milyar lira yatırımla inşa edilen 300 MVA kapasiteli transformatör merkezindeki çalışmalar incelendi. Ayrıca Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile doğal gaz firması tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu yerinde değerlendirildi.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş ve ilgili personel katıldı.

Kaynak: İHA
Türkiye Elektrik İletim AŞOrhan TavlıEkonomiSamsunGüncelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı 229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
Antakya’da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı Antakya'da lohusa odasına vantilatör konulmasına itiraz eden baba, hastanenin açtığı davayı da kazandı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:33
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 14:55:49. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Teknoloji OSB'de 2 milyar liralık transformatör merkezi çalışmaları incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei