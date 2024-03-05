Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret edildi

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret edildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve beraberindeki Grup Müdürleri tarafından ziyaret edildi. Ziyarette, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasının önemi vurgulandı ve vergi bilincinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Başkan Murzioğlu, vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftası'nı kutladı ve verginin bilincinde ve hassasiyetinde olunması gerektiğini belirtti. Samsun Vergi Dairesi Başkanı Uzun ise vergi bilincini oluşturmak ve topluma benimsetmek amacıyla yapılan çalışmalardan bahsederek, verginin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

05.03.2024 13:55
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu "Hem kalkınma hem de kamu hizmetlerinin sunulması konusunda vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanması çok büyük bir önem arz ediyor. Onun için toplumun tüm kesiminde hep birlikte vergi bilincini geliştirmemiz lazım" dedi.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve beraberindeki Grup Müdürleri Fatih Polat, Serkan Baydemir ve Coşkun Çakır, "35. Vergi Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Karşılıklı istişarede bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Murzioğlu, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun nezdinde tüm kurum çalışanlarının Vergi Haftası'nı kutladı.

Murzioğlu: "Verginin bilincinde ve hassasiyetinde olmalıyız"

Ziyarette konuşan, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Devletin ihtiyaç duyduğu gelir kaynaklarının sağlamasında önemli kalemlerden birisi toplanan vergilerdir. Hem kalkınma hem de kamu hizmetlerinin sunulması konusunda vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanması çok büyük bir önem arz ediyor. Onun için toplumun tüm kesiminde hep birlikte vergi bilincini geliştirmemiz lazım. Biliyoruz ki; ödenen vergiler hizmet olarak tekrar bize geri dönüyor. Bunun bilincinde ve hassasiyetinde olmalıyız. Her vatandaşın adaletli bir şekilde vergisini ödemesi ve devletin sunduğu kolaylıklardan faydalanması gerekli. Ama, vergilendirilmeyen kazancın da mutlaka hep birlikte karşısında olmalıyız. Öncelikle kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve kayıt dışılığın azaltılması adına hep birlikte çaba harcamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Vergi bir vatandaşlık görevi"

Yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ise "Bu yıl 35'inci Vergi Haftası'nı kutluyoruz. Hafta dolayısıyla vergi bilincini oluşturmak, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini sağlamak adına bir dizi ziyaret ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de sizleri ziyaret etmek istedik. Samsun'un kanaat önderi bir sivil toplum kuruluşu olarak Samsun TSO bizler için çok önemli. Biz, Samsun'da herkesle bir bütünüz. Samsun'un en büyük vergi mükellefleri de sizin üyeniz. Yapabileceklerimiz konusunda sonuna kadar iş adamlarımızın yanında olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Vergi hepimiz için. Vergi dairesi de herkesin. Sizlerin üyelerinden toplanan vergiler sayesinde Samsunumuza ve ülkemize değer kazandırıyoruz. Vergi bir vatandaşlık görevi" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret edildi - Son Dakika

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