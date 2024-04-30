Samsun TSO, Macaristan ile İşbirliği İçin İş Forumu Düzenledi

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) Macaristan ile karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak, yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Budapeşte'de iş forumu düzenlendiği bildirildi.

Samsun TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsunlu iş insanlarından oluşan 60 kişilik heyetin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiği belirtildi.

İş insanlarının yaklaşık bir hafta ikili görüşmeler yaptığı aktarılan açıklamada, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi'ni yürüten Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı işbirliğinde düzenlenen iş forumunda Macaristan ve Samsun arasındaki yatırım ve işbirliği fırsatlarının masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Macaristan ile işbirliklerini güçlendirmek, yeni işbirlikleri tesis etmek istediklerini vurguladı.

Samsun'un Türkiye'nin kuzey kıyısında alternatifli üretim ve hizmet altyapısına sahip, yaşamaya değer unsurlarla örülü, Türkiye'nin parlayan şehirlerinden biri olduğunu anlatan Murzioğlu, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin lokomotif şehridir. Dört ulaşım aksının bir arada olduğu, alternatifli depolama alanlarıyla önemli bir lojistik şehridir. Organize sanayi alanları ve dünyanın dört bir yanına gönderdiği ürün çeşitliliğiyle sanayi şehridir. Konumuyla, hizmet ağıyla, serbest bölgesiyle, limanlarıyla ve fuar merkeziyle ticaret merkezidir. Sosyal ve kültürel alanları, doğası, konaklama alternatifleriyle görülmeye değer bir turizm kentidir. Gelişmiş insan kaynağı, iklimi, coğrafi koşulları, kültürel imkanları, eğitim olanakları ve sağlık hizmetleri ile yaşamaya değer bir cazibe merkezidir." ifadelerini kullandı.

Samsun'un hem yaşamak hem de iş yapmak için pek çok fırsatı bir arada sunan bir şehir olduğunu belirten Murzioğlu, şöyle devam etti:

"Samsun'da tekstilden ana metal sanayiye, tarımsal ürünlerden su ürünlerine, mobilyadan otomotiv yedek parçasına, ilaç sanayisine kadar pek çok ürün üretiyoruz. Her iki ülkenin karşılıklı dış ticaretini incelediğimizde, birbirine rakip yapıdan çok tamamlayıcı halde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla birlikte iş yapmak için çok sebebimiz var. Dış ticaret rakamlarımız da bunu doğruluyor. Samsun'dan dost ülke Macaristan ile yaptığımız alışverişte, 2021 yılından bu yana anlamlı bir artış olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte çok daha büyük potansiyelin varlığına inanıyoruz. Bu bağlamda uluslararası hedefleri olan KOBİ'lere yönelik dünyanın en büyük destek ağı olan Avrupa Birliği Tek Pazar Programı kapsamında 40'tan fazla ülkede ve 450'den fazla kurum tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi, çok önemli bir araçtır."

Murzioğlu, iş forumu kapsamında 35'e yakın Macar iş insanının katılımıyla Samsunlu heyetler arasında medikal, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil, gayrimenkul, mobilya, cam ve plastik sanayisi sektörlerinde 70'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini kaydetti.