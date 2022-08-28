Cemil Deveci: "Kadınlar ve çocuklar bizim geleceğimiz"

Samsun'un Atakum ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Cemil Deveci, kırsal mahallelerde özellikle kadınlar için istihdam oluşturma konusunda çalışmaları olduğunu açıkladı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Birim Sorumlusu Dr. Elif Özkaya Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada Başkan Deveci belediyenin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, mahallelilerin talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca kırsaldaki kadınlar için istihdam oluşturma çalışmaları olduğunu söyledi.

"Kadınlar ve çocuklar bizim geleceğimiz"

Atakum Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren ve mahallelilerin sorularını cevaplayan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kırsal mahallelerimizde üreticiye destek veren önemli projelerimiz devam ediyor. Özellikle sizleri ata tohuma teşvik etmek için bir AtaTohum Merkezi kurduk. Ziraat mühendislerimizle kırsal mahallelerimizde üreticilere ulaşmaya ve onlara bilimsel tarımla ilgili destek olmaya devam ediyoruz. Diğer yandan kırsal mahallelerimizde özellikle kadınlar için istihdam oluşturma konusunda çalışmalarımız var. Çünkü kadınlar ve çocuklar bizim geleceğimiz. Atakum'da kadınlarla buluşmalarımızı sıklaştıracağız" diye konuştu.

"Türkiye'ye sesimizi duyurmaya başladık"

Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ATAK) çalışmaları hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Eylem Oktay Aktaş, "Atakumlu kadınlara tek tek ulaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye de sesimizi duyurmaya başladık. Atakum çok özel bir kent ama ne yazık ki kadınların ürettiği ürünler değer bulamamış. Herkes evinde reçel, pekmez, turşu yapıyor ama ekonomik değere dönüşmüyor. Biz 7 kişiyle yola çıktık. Kurucu önderimiz Av. Gülay Deveci oldu, iyi ki de oldu. Korona virüs döneminde hiçbir şey yapamadık ama o kötü günler geçti artık. Kırsal mahallelerimizi sürekli ziyaret ederek kooperatifimizi ve katma değerli üretimi anlattık. Şu anda iki satış mağazamız bir de üretim tesisimiz var. Kadınlar gelip o tesiste üretim yapıyor. Üretirken de örneğin kızılcığı, eriği kırsal mahallelerimizden alıyoruz. Üretim kapasitemiz gittikçe artıyor, dolayısıyla hammadde ihtiyacımız da artıyor. Gıda üretimi için meyve, sebze ihtiyaçlarımızı sizden almaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kalkınma için kadınlar topyekun çalışmak zorunda"

ATAK ile ilgili 2019 yılının başında çalışmaya başladıklarını söyleyen Av. Gülay Deveci, "Kooperatifimizi çocuğumuz gibi çok önemsiyoruz. Kooperatifin kadın emeğini geliştirme ve değerlendirme amacı çok güzel. Aynı zamanda bir ticari işletme. O yüzden ayağımızı yere sağlam basalım ve bebek adımlarıyla işe başlayalım dedik. Bu yüzden az insanla başladık zamanla ilerledik şu anda da üye olmak isteyen bir sürü arkadaşımız var. Biz üretimde süreklilik arıyoruz. Tek kişinin çalışmasıyla bir ev dönmüyor. Dolayısıyla kadının evdeki emeğinin de değerlenmesi lazım. Bu sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da sizin görünür olmanızı sağlıyor. ATAK'ın şu anda iki satış mağazası var, önceki gün ATAK tanıtım etkinliği düzenledik. Gözleme yaptık, ilgi çok güzeldi. Böyle etkinliklerle kooperatifimizi tanıtacağız. Sizler de üretim yapıyorsanız aramıza katılabilirsiniz. Bu ülkenin kalkınması için kadınlar olarak topyekün çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN