Samsun'un Gastronomik Zenginliği TOBB Genel Kurulunda Tanıtıldı - Son Dakika
Samsun'un Gastronomik Zenginliği TOBB Genel Kurulunda Tanıtıldı

23.05.2026 14:04
Samsun, TOBB Genel Kurulunda yöresel lezzetleriyle büyük ilgi gördü ve gastronomik potansiyelini sergiledi.

borsalarının ortaklaşa hazırladığı stantta kentin gastronomik zenginliğini yansıtan birçok ürün büyük ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 82. Mali Genel Kurulu, TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, oda ve borsa camiası ile 81 ilden gelen iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara'daki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen genel kurula Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yönetim kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri katıldı. Genel kurul etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Anıtkabir ziyaretinde eşlik etti.

TOBB İkiz Kuleler bahçesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen illerin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Samsun il ve ilçe oda/borsaları da ortak stant açarak etkinliğe renk kattı. Stantta ziyaretçilere Samsun simidi, Bafra pidesi ve nokulu, Çarşamba kıvratması ve fındığı, Terme böreği ikram edildi. Stantta büyük ilgi gelen ürünlerden biri de Bafra'da topraksız tarım ile yetiştirilen domates çeşitleri ve çilek oldu. Samsun'un gastronomik ve kültürel zenginliği tanıtıldığı standı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda oda ve borsa başkanı da ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Samsun heyeti ardından ise, Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Samsun'un yöresel ürün çeşitliliğini takdir eden Hisarcıklıoğlu'na, Samsun'a özgü ürünlerden oluşan hediye sepeti takdim edildi.

Murzioğlu: "Samsun'un lezzet mirasını her platformda tanıtıyoruz"

Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un sahip olduğu yöresel ürün çeşitliliğinin kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, bu zenginliği her fırsatta tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. TOBB Genel Kurulu kapsamında sağanak yağmura rağmen Samsun standına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Murzioğlu, "Samsun'umuz gastronomi ve yöresel ürünler açısından son derece güçlü bir potansiyele sahip. Bugün burada sergilediğimiz ürünlerimizin büyük beğeni toplaması bizleri gururlandırdı. Coğrafi işaretli ürünlerimizin daha geniş kitlelere ulaşması ve ekonomik değere dönüşmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Standın hazırlanmasında emeği bulunan oda ve borsa başkanlarına da teşekkür eden Murzioğlu, Samsun'un kültürel mirasını yansıtan ürünlerin tanıtımının hem şehir ekonomisine hem de kentin marka değerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İş dünyasının gündemindeki konular gündeme geldi

TOBB'un 82. Mali Genel Kurulu ise, 367 oda borsa başkanları ve delegeleri ile Türkiye'nin 81 ilinden gelen iş insanlarının katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katıldığı Mali Genel Kurula ev sahipliği yapan TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki önemli konulara değindi. Genel kurulda çeşitli komisyon raporları sunuldu ve delegelerin oylarıyla genel kurul süreci tamamlandı.

"TOBB çatısı altında ekonomik kalkınmaya katkı vermeyi sürdüreceğiz"

TOBB 82. Mali Genel Kurulu'nu değerlendiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, genel kurulun iş dünyası için önemli bir istişare ve karar alma zemini oluşturduğunu söyledi. Murzioğlu, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda ve borsa temsilcileriyle bir araya gelmek, ortak sorunlarımızı değerlendirmek ve yeni dönem hedeflerini birlikte şekillendirmek açısından son derece kıymetliydi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB çatısı altında ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen başta yönetiminde birlikte çalışmaktan onur duyduğum TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve oda-borsa camiamıza teşekkür ediyorum. Genel kurulun ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gastronomi, Ekonomi, Samsun, Kültür, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
