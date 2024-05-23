Samsun ve İzmir, yaş meyve sebze sektöründe iş birliği yapıyor

Ekonomi

Samsun ve İzmir yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde güçlerini birleştirme kararı aldı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında lider kentlerinin başında gelen İzmir, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri üretim ve ihracatındaki deneyimlerini Samsun ile paylaşacak.

1 milyar dolar ihracat

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri son 1 yıllık dönemde Türkiye'ye 6 milyar dolarlık döviz kazandırırken, bu ihracata Egeli ihracatçılar 1 milyar 350 milyon dolarlık katkı sağladı. İzmirli ihracatçılar yıllık 339 milyon dolar bitkisel ürün ihracatı yapan Samsun'un kısa vadede 1 milyar dolar ihracat yapabilir konuma gelmesi için çaba gösterecek.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Martin Sanford ve Vildan Akgedik, Ege İhracatçı Birlikleri Şube Müdürü Gökay Çelikli ve bazı firma sahiplerini Samsun'da ağırladı. Vali Tavlı, Samsun ve Ege firmaları arasında yaş meyve, sebze ve gıda ticaretini geliştirmek için yürütülecek çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer ve Bafra OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç'un da katıldığı toplantının ardından Vali Tavlı ve konuk katılımcılar, Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) OSB'de faaliyet gösteren firmaları gezdi.

Samsun Vali Orhan Tavlı'nın davetiyle Samsun'a geldiklerini belirten Başkan Hayrettin Uçak, "İzmir-Samsun arasında bir sinerji ortaya çıkarabileceğimize inandık. İzmir'de kurulan Dikili, Bayındır, Bergama ve Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde önemli noktalara geldik. Seracılık konusunda ihtisaslaşacak olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi geçtiğimiz hafta Dünya Bankası'yla 30 milyon dolarlık bir kredi sözleşmesi imzaladı. Bu 4 OSB'nin üretime geçmesiyle Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatında ilk etapta 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu deneyimlerimizi Samsun'la paylaşmak, Samsun'un güzel uygulamalarını İzmir'de hayata geçirmek için Samsun'a geldik. Samsun Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmaları gördük, kendilerini tebrik ediyoruz. Samsun Valimiz Orhan Tavlı vizyoner kimliğiyle Samsun tarımına büyük katkı sağlıyor. Bu iki kadim şehir arasındaki iş birliği Türk tarımına ve tarım ürünleri ihracatımıza pozitif katkılar sağlayacak. Bugün kurulan ilişkiyi önümüzdeki süreçte artarak devam edecek" dedi.

Samsun tarım ürünlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret yanında, dondurulmuş ve kurutuşmuş sebze üretimi yapan firması da ziyaret ettiklerini açıklayan Uçak, "SERA OSB bin 200 dekarlık alanda 30 adet sera parselinde sebze, süs bitkileri ve fide yetiştiriciliği yapacak. İçme suyu, kullanma suyu, kanalizasyon, yol, kaldırım, doğalgaz, elektrik ve internet altyapısı hazır bir şekilde yatımcılara arsa tahsisi yapılıyor. OSB tam kapasite devreye girdiğinde bin 500 kişiye istihdam imkanı sunacak. İzmirli firmalarımıza yatırım davetleri var. Bu davetlerini İzmirli firmalarımızla paylaşacağız. Samsun'un ürün deseninde biber, domates, pırasa, karnabahar, brokoli, lahana üretimi öne çıkıyor. Meyve olarak da kivi yetişiyor. Bafra TDİOSB'de çilek üretimi yapılacak. Samsun ilimiz limanı olan taze meyve sebze ürünlerinde en büyük ihraç pazarımız Rusya'ya yakınlık avantajı olan bir kentimiz. Samsun'un günümüzde 339 milyon dolar olan bitkisel ürün ihracatının Bafra TDİOSB devreye girdiğinde 1 milyar doları aşmasını bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN