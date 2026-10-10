Samsun Vezirköprü\'de pancar hasat sezonu açıldı, 40 bin ton ürün bekleniyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şeker pancarı hasat sezonu başladı. İlçede 6 bin 300 dekar alanda ekilen pancardan 40 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Vezirköprü'de çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan şeker pancarında 2026-2027 sezonu, kantarlarda yapılan alımlarla açıldı. Hasat çalışmalarının aralık ayına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Amasya Şeker Fabrikası, bu sezon 73. dönem pancar alımını gerçekleştirecek. Vezirköprü Pancar Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi İlhan Tunç, yeni sezonun başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, "2026-2027 pancar döneminin çiftçimize, çalışanlarımıza, fabrikamıza, pancarın sevkinde emeği olan taşıyıcılar kooperatifi yönetici, fabrika ve kooperatif başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Pancar hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin gözü alım fiyatına çevrildi. 2026-2027 sezonu şeker pancarı alım fiyatının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.