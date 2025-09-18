Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi Hızla Gelişiyor

" Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi" olma hedefiyle kurulan Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı ve fabrika inşaat çalışmaları yoğun tempoda sürüyor.

Projeleri titizlikle planlanan, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanlarıyla dikkat çeken ve çevreci konseptiyle öne çıkan Yeni OSB'nin, Türkiye'nin en modern organize sanayi bölgelerinden biri olması hedefleniyor. Bölgede bir yandan yatırımcılara altyapı ve destek hizmetleri sunulurken, diğer yandan yer tahsisi yapılan firmaların fabrika inşaatları yükselmeye devam ediyor.

Altyapı ve bağlantı hatlarında çalışmalar başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede içme suyu ve atık su altyapısı çalışmalarını yürütüyor. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü ise Yeni OSB ile Samsun Limanı arasında yapılacak demiryolu iltisak hattı için zemin etüt çalışmalarına başladı.

Yerli ve yabancı yatırımcılar üretime hazırlanıyor

Yeni OSB'de otomotiv ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerden birçok firma fabrika kurulumlarını sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli sektörlerde yedi firma bölgede yatırım yapan girişimciler arasında yer alıyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Samsun Yeni OSB'nin hem istihdam hem de ihracat kapasitesiyle Türkiye Yüzyılı'nın öncü projelerinden biri olacağı vurgulandı.