Samsun, Yeni Organize Sanayi Bölgesi ile Üretim ve İhracatta Söz Sahibi Oluyor

Karadeniz'in stratejik kenti Samsun, yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımıyla sanayi, istihdam ve ihracatta bölgenin lokomotifi olmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı yatırımcılara üst düzey altyapı ve destek hizmetlerinin kesintisiz sunulacağı OSB'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, sanayi, istihdam ve ihracat hedefleri doğrultusunda başlatılan Yeni OSB çalışmalarının, tüm kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi. Yeni OSB'nin, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Kapsamlı iş birliği, güçlü altyapı

Samsun Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen projede; Samsun Büyükşehir Belediyesi, DSİ Bölge Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, SASKİ Genel Müdürlüğü, OSB Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekkeköy Belediye Başkanlığı gibi çok sayıda kurum aktif rol alıyor.

Yeni OSB sahasında fabrika kurulumları da hız kazanırken, Samsun'un Türkiye'nin üretim ve ihracat ağındaki konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor. Valilik açıklamasında, entegre bir yaklaşımla sürdürülen bu sürecin sonunda kentin "kuzeyin üretim merkezi" kimliğine kavuşacağı vurgulandı. - SAMSUN