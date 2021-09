Samsung, ilk sanal prodüksiyon stüdyosunu hayata geçirecek

Samsung, en son Micro LED teknolojisini CJ ENM'nin dünyaca ünlü dizi ve film içerikleriyle bir araya getirerek, hızla büyümeye devam eden sanal prodüksiyon pazarına yenilikler getirmek amacıyla yeni adımlar atıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği ile birlikte Samsung en yeni ekran teknolojisine sahip The Wall ürününü CJ ENM'nin bu yılın sonunda Kore'nin Paju kentinde açılması planlanan sanal televizyon ve film prodüksiyon stüdyosu için tedarik edecek.

Bu özel sanal prodüksiyon stüdyosu, The Wall'un sınır tanımayan LED teknolojisinin desteğiyle video içerik üretimi ve sanal prodüksiyon çözümlerinde yepyeni imkanların önünü açacak. Ana ekran, 20 metre çapında ve yedi metreyi aşan yüksekliğe sahip olacak, oval şekilde kurulacak ve içeriklerin üretilmesinde adeta sonsuz bir zemin oluşturacak.

Söz konusu sanal prodüksiyon stüdyosu, gerçek zamanlı sanal ortamlar oluşturmak üzere LED ekranlar ve bunlara bağlı kameralar kullanacak. Bu çözüm sayesinde film yapımcılarının kamerayı canlı çekim ortamında istedikleri açıdan görmelerine yardımcı olurken, zamandan tasarruf sağlayacak ve görüntü birleştirme ve sahada çekim nedeniyle oluşan maliyetleri düşürecek.

The Wall'un modüler teknolojisi, yaratıcıların kendi ihtiyaçlarına göre ortam düzenleyebilmesine yardımcı olurken, tavan enstalasyonu, dışbükey veya içbükey tasarım gibi, stüdyo iç mekanının tasarımına göre değişebilen birçok kurulum opsiyonu sunuyor.

Micro LED teknolojisine sahip 2021 model The Wall ürünü, ultra derin siyahlar ve geniş görüntüleme açılarıyla görsel ifadenin sınırlarını genişletirken, film yapımcılarına ve içerik üreticilerine vizyonlarını tam anlamıyla hayata geçirebilecekleri en ideal çerçeveyi sunuyor. Modüler ekranlar, hassas renk ifadesi, HDR10+, sinema LED görüntü kalitesi teknolojisi ve prodüksiyon merkezlerine göre optimize edilmiş çerçeve hızları sayesinde stüdyolar için ideal çözümler sunan The Wall'un modüler yüzeyine, standart LED ekranların görüntülenmesiyle ilgili genel bir sorun olan hareli görünümün en aza indirilmesi için yeni bir kaplama tipi uygulanıyor.

16K değerine kadar yüksek çözünürlüğü destekliyor

The Wall'un dev ekranı, 1.000 inç üzerindeki büyüklüğüyle, canlı renkler sunarken 16K değerine kadar yüksek çözünürlüğü destekleyen detaylara sahip içerikleri oynatabiliyor. 2021 modeline yeni eklenen stüdyo prodüksiyonuna özel çerçeve hızları, yapımcıların 23.976, 29.97 ve 59.94Hz hızlarında içerik oynatmasını sağlayarak, en çok kullanılan kamera çerçeve hızlarıyla uyum sağlayabilen akıcı videolar oluşturulmasına imkan sunuyor. Frame Rate Sync teknolojisi ise gerçeğe en yakın görüntüler elde edilmesi için ekrandaki kesintileri en aza indiriyor. Toza ve kirlenmeye karşı incelikle tasarlanan LED koruyucu filmlerin yanında, uzaktan kumanda ve renk değişimi gibi kolay kullanım sunan çözümleriyle The Wall ürünü her türlü ortamda kolay yönetim sağlamak üzere geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlar Bölümü Başkanı Jong-hee Han, projeden dolayı heyecan duyduklarını belirterek, "Samsung'un en ileri ekran teknolojilerinin kullanıldığı sanal bir prodüksiyon stüdyosu oluşturmak için CJ ENM ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklıkla birlikte Samsung, yeni nesil içerik üretimi için en uygun ortamı sunan yenilikçi ürünler ve çözümler sunma konusundaki kararlılığıyla sektörde yeni bir sanal prodüksiyon girişimi başlatıyor." ifadelerini kullandı.

CJ ENM CEO'su Ho-sung Kang ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Samsung ile yaptığımız stratejik ortaklık sayesinde CJ ENM, yeni nesil içerikte bir çekim merkezi olma yönünde ilerleyebilecek. CJ ENM olarak önümüzdeki beş yıl boyunca eğlence içerikleri için 4,4 milyar dolar yatırım yapıyor, dünyanın önde gelen eğlence şirketlerinden biri olma hedefimiz doğrultusunda dünyanın bir numaralı prodüksiyon stüdyosunun oluşturulmasına öncülük ediyoruz."