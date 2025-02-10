Sanayi Üretimi Aralık\'ta Yüzde 7 Arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin aralıkta yıllık yüzde 7, aylık yüzde 5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı. Aylık sanayi üretimi ise 5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.