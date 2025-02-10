Sanayi Üretimi Arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 7, aylık ise yüzde 5 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 7, aylık ise yüzde 5 oranında arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 5 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı. - İSTANBUL
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