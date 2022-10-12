Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, ağustos ayında beklentinin altında kalarak aylık bazda yüzde 2,4 arttı. Sanayi üretimindeki yıllık artış ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksini bugün açıkladı. Rakamlar, sanayi üretiminin beklenen seviyelerin gerisinde kaldığına işaret etti. İki yıldan uzun süredir aralıksız her ay artan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, ekonomistlerin değerlendirmelerine göre ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,7 büyümesi bekleniyordu. Ancak temmuzda yüzde 6,2 daralan sanayi üretimi, ağustos ayında da beklentilerin altında kalarak yüzde 2,4 arttı. Böylece yıllık üretim de yüzde 1 seviyesinde kaldı.

AĞUSTOSTA MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI YÜZDE 3,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı. Söz konusu dönemde imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,8 arttı.

SANAYİNİN ALT SEKTÖRLERİ ÜRETİMİNDE YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 3,5 oranında azalma yaşandı. Ağustosta imalat sanayi sektörü endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 1 ARTTI

TÜİK verilerine göre, toplam sanayi üretimindeki yıllık artış ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.