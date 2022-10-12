Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı

12.10.2022 10:03
Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, ağustos ayında beklentinin altında kalarak aylık bazda yüzde 2,4 arttı. Sanayi üretimindeki yıllık artış ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, ağustos ayında beklentinin altında kalarak aylık bazda yüzde 2,4 arttı. Sanayi üretimindeki yıllık artış ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksini bugün açıkladı. Rakamlar, sanayi üretiminin beklenen seviyelerin gerisinde kaldığına işaret etti. İki yıldan uzun süredir aralıksız her ay artan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, ekonomistlerin değerlendirmelerine göre ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,7 büyümesi bekleniyordu. Ancak temmuzda yüzde 6,2 daralan sanayi üretimi, ağustos ayında da beklentilerin altında kalarak yüzde 2,4 arttı. Böylece yıllık üretim de yüzde 1 seviyesinde kaldı.

AĞUSTOSTA MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI YÜZDE 3,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı. Söz konusu dönemde imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,8 arttı.

SANAYİNİN ALT SEKTÖRLERİ ÜRETİMİNDE YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 3,5 oranında azalma yaşandı. Ağustosta imalat sanayi sektörü endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 1 ARTTI

TÜİK verilerine göre, toplam sanayi üretimindeki yıllık artış ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.

YORUMLAR
500
Tüik: Toplam Ciro Aylık Yüzde 6,8 Arttı Tüik: Toplam Ciro Aylık Yüzde 6,8 Arttı Tüik: Perakende Satış Hacmi Aylık Yüzde 3,7 Arttı Tüik: Perakende Satış Hacmi Aylık Yüzde 3,7 Arttı
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" SMS'i
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:10:04. #1.11#
SON DAKİKA: Sanayi Üretimindeki Yıllık Artış Yüzde 1'de Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement