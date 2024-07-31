Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Cari açık milli gelirin yüzde 2'sine inecek - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Cari açık milli gelirin yüzde 2'sine inecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirtti. Kacır, güven ve istikrar içinde yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğunun devam edeceğini ifade etti.

31.07.2024 16:57
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirterek, "Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin cari açığının kapanmasının ekonomi programındaki ana unsurlardan olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açık, milli gelirimizin yüzde 2'si düzeyine inecek. Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Cari açık milli gelirin yüzde 2'sine inecek - Son Dakika

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