Bakan Varank gençleri oyun geliştirme yaz kampına çağırdı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank gençleri oyun geliştirme yaz kampına çağırdı Açıklaması

09.08.2022 12:52
Bakan Varank gençleri oyun geliştirme yaz kampına çağırdı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgili ve kendini geliştirmek isteyen gençlere Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) oyun geliştirme yaz kampına başvurmaları çağrısında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgili ve kendini geliştirmek isteyen gençlere Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) oyun geliştirme yaz kampına başvurmaları çağrısında bulundu.

Bakan Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgiliyseniz. Kendimi bu alanlarda nasıl geliştiririm, kendi girişimimi nasıl kurarım diye merak ediyorsanız. Tamamen ücretsiz bu kampımız tam size göre. Bu fırsatı kaçırmayın."

1-11 Eylül'de

DIGIAGE'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, oyun geliştirme yaz kampı, 1-11 Eylül'de Bilişim Vadisi Gebze yerleşkesinde yapılacak.

Oyun tasarımcıları, yazılımcılar, dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler ve ekosistemin birçok bileşeninde girişimi olan gençler, küresel iş birliği anlayışı ile fiziki ve çevrim içi olarak bir araya gelerek 10 günlük kamp boyunca projelerini tasarlayacak. Projelerini uluslararası jüriye sunarak yatırımcılarla buluşma imkanı yakalayacak.

Kamp boyunca sektör uzmanları, öğretim görevlileri ve mentorler yüz yüze ve çevrim içi olarak tasarımcıların sorularına cevap verecek.

Başvurular, www.digiage.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Bilişim Vadisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank gençleri oyun geliştirme yaz kampına çağırdı Açıklaması - Son Dakika

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