Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Piyade tüfeğini dahi üretemeyen, savunma envanteri neredeyse tümüyle dışa bağımlı bir Türkiye'yi askeri insansız hava aracı üretiminde lider, ihtiyaç duyduğu tüm kritik platformları yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke haline getirdik." dedi.
Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen Denizli Projeleri'nin Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış törenine katıldı.
Konuşmasında Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini aktaran Kacır, projelerin hayırlı olmasını temenni etti.
Son 22 yılda gerçekleştirdiği kalkınma hamleleriyle, üretimiyle, istihdamıyla, eser ve hizmetleriyle adeta tarih yazan bir Türkiye olduğunu aktaran Kacır, milli geliri 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara, istihdamı 19 milyondan 32 milyona, ihracatı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara taşıdıklarını belirtti.
Bakan Kacır, şöyle konuştu:
"Piyade tüfeğini dahi üretemeyen, savunma envanteri neredeyse tümüyle dışa bağımlı bir Türkiye'yi askeri insansız hava aracı üretiminde lider, ihtiyaç duyduğu tüm kritik platformları yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke haline getirdik. Savunma sanayiinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirdik. 60 yıl öncesinin Devrim Otomobili hayalini, devrin otomobili TOGG üreterek gerçeğe dönüştürdük. Siyasetin eksenini emek ve eser üzerinde yeniden kuran bir Türkiye var. Şimdi son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz kazanımları Türkiye Yüzyılı ile taçlandırıyoruz."
Son 22 yılda Denizli'deki yatırımlar için 2 bin 226 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, 134,1 milyar lira sabit yatırımın ve 40 bin 600'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını söyleyen Kacır, 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduklarını hatırlattı.
Kurdukları 15 AR-GE, 12 tasarım merkezi ve 1 teknoparkla Denizlili sanayicilerin, girişimcilerin katma değerli üretim yolculuğunda yanında yer aldıklarını vurgulayan Kacır, Denizli'nin 2. teknoparkını da Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçireceklerini bildirdi.
TÜBİTAK'ın burs ve destek programları kapsamında 412 projeye ve 573 bilim insanına 1,2 milyar lira kaynak sağladıklarını ifade eden Kacır, Denizli'ye Deneyap Teknoloji Atölyesi kazandırdıklarını aktardı.
Kacır, Denizli'nin yerel 14 lezzetini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticileri hem tüketicileri hem de kültürü koruduklarını, kalkınma ajansının mali ve teknik destek programları kapsamında 493 kalkınma projesine 866 milyon lira destek verdiğini dile getirdi.
Açılışa Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Bakan Kacır ve beraberindekiler, konuşmaların ardından Denizli Projeleri arasında yer alan Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.
Güney Ege Kalkınma Ajansının 84 milyon 258 bin lira desteğiyle kentte toplam 110 milyon 385 bin lira yatırımla farklı sektörlerdeki 32 projenin hayata geçirildiği belirtildi.
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Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.
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