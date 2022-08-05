Bayburt'ta üretim ve istihdam atılımı - Son Dakika
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Bayburt'ta üretim ve istihdam atılımı

05.08.2022 09:27
Bayburt'ta üretim ve istihdam atılımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilinde onaylanan 3 projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilinde onaylanan 3 projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburt'ta düzenlenen sözleşme imza törenine; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Bayburt Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu "Güneşten Toprağa Üretim Tesisi" isimli proje çerçevesinde 2.000 metrekare büyüklüğünde polikarbon sera kurulumu gerçekleştirilerek turşu fabrikasında kullanılmak üzere lahana, havuç, fasulye, domates vb. sebzelerin üretimi sağlanacak. Ayrıca seraların ısıtma, pompa, aydınlatma vb. enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 150 kw kapasiteli solar enerji sistemi kurulacak. Projede 15 kadın istihdamı öngörülmekte.

Demirözü Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan "Altyapıda Kilit Noktamız Parke" isimli projede ilçenin ve bölgenin altyapı çalışmalarında yoğun olarak kullanılan kilit parke taşı, beton boru ve bordür taşı üretimi gerçekleştirilecek. Tesiste 10 genç istihdam edilerek ildeki işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Arpalı Belediyesi tarafından uygulanacak olan "Arpalıda Cam Kafe-Restoran ile Turizm Köprüsü Kuruluyor" isimli projede Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden cam köprüde bir cam kafe-restoran yapılarak hem yerli ve yabancı turistlere hem de bölge halkına hizmet verilmesi amaçlanmakta. Kafe-restoran yapımının tamamlanması ile beraber 15 kadın ve 10 genç olmak üzere toplam 25 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmekte. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Hükmü Pekmezci, Demirözü, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta üretim ve istihdam atılımı - Son Dakika

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