Sanayici Recep Gencer 93 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayici Recep Gencer 93 yaşında vefat etti

Sanayici Recep Gencer 93 yaşında vefat etti
02.07.2025 11:39
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BAGFAŞ'ın kurucusu Recep Gencer, 93 yaşında hayatını kaybetti, sanayi dünyasında üzüntü yarattı.

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin (BAGFAŞ) kurucusu Bandırmalı sanayici Recep Gencer, 93 yaşında hayatını kaybetti.

1932 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde dünyaya gelen Recep Gencer, kimya alanındaki eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda sanayi hayatına adım attı. 1968 yılında temelleri atılan ve 1970'li yıllarda üretime başlayan BAGFAŞ'ın kurucu ismi olan Gencer, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Türk sanayisine ve gübre sektörüne önemli katkılar sağlayan Recep Gencer'in vefatı, Bandırma'da ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, 3 Temmuz Perşembe günü Bandırma'daki BAGFAŞ Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edincik Mahallesi'nde toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sanayici Recep Gencer 93 yaşında vefat etti - Son Dakika

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