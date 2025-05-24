Sanayiciler Ekonomi Şurası'nda Sorunları Anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayiciler Ekonomi Şurası'nda Sorunları Anlattı

Sanayiciler Ekonomi Şurası\'nda Sorunları Anlattı
24.05.2025 13:38
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GSO başkanları, Ekonomi Şurası'nda sanayicilerin maliyet ve destek ihtiyaçlarını dile getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı ve TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile GSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Sanayi Odaları Konseyi Başkan Vekili Adnan Ünverdi, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası" programında sanayicilerin sorunlarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımlarıyla, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen "Ekonomi Şurası" programında, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi adına Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile TOBB Sanayi Odaları Konseyi adına Başkan Vekili Adnan Ünverdi, iş dünyasının sorun, talep ve beklentilerini katılımcılarla paylaştı.

Programda yaptığı konuşmada tekstil sektörü ve sanayi dünyasının karşı karşıya kaldığı en temel başlıkların maliyetler, belirsizlik ve destek ihtiyacı olduğunu ifade eden Konukoğlu, "Ülkemizin dört bir yanından gelen iş dünyası temsilcileri olarak, ortak derdimiz ve ortak umudumuz; üretmek, istihdam oluşturmak ve ülkemizi büyütmektir. Hepimiz, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak, üretimi, istihdamı ve ihracatı büyütmek için elimizi taşın altına koymuş insanlarız. Bu noktada sanayicilere yönelik uygun şartlarda finansman modelleri geliştirilmeli ve ihracatçının eli güçlendirilmelidir. Bu güzel buluşmanın ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıdaki konuşmasında üretim, ihracat ve istihdamın önemine dikkat çeken Ünverdi de, sanayicilerin güçlüklere rağmen kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Ünverdi, "Hem iç hem dış piyasada yaşanan gelişmeler karşısında rekabetçiliğimizi korumak, pazarlarımızı kaybetmemek ve ticaretimizi sürdürebilmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz. Düzlüğe çıkış reçetesi olarak gördüğümüz orta vadeli program çerçevesinde sanayiciler olarak zorluklarımız olsa da geçen yıla göre üretim ve ihracatımızı koruyoruz. Ancak devam eden güçlükler karşısında sanayimizin sürdürülebilirliği için bir dizi desteğe ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayiciler ve iş dünyası olarak ülkenin hedeflerine ulaşması için ellerini taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçmadıklarını dile getiren Adnan Ünverdi, "Ancak sürdürülebilir büyüme için sorunlarımızı gerçekçi biçimde analiz etmeli ve hızlı çözümler üretmeliyiz. Bu şura vesilesiyle tüm sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi sizlerle açık yüreklilikle paylaşıyor, kamu ve özel sektör iş birliğini daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Adnan Ünverdi, "Reel sektörün sürdürülebilirliği için finansman maliyetleri makul seviyelere çekilmelidir. Bu noktada özel bankaların keyfi uygulamalarla kredi faiz oranlarını çok yüksek tutması yaşanan zorluğu artırmaktadır. Merkez bankası politika faizini artırdığında anında faiz oranlarını artıran bankalar, faizler düştüğünde bunu kredi oranlarına yansıtmamaktadır. Bizim de destek olduğumuz Orta Vadeli Program hedeflerinden kopmadan, bu süreçte büyük güçlükler yaşayan üreten kesime yönelik kamu tarafından kaynak üretilmeli, kamu finans mekanizmaları devreye alınmalıdır. Enflasyonla döviz kuru arasındaki makas açılmıştır. Döviz kuru arasındaki dengenin bozulması ihracatçının rekabet gücünü zayıflatmaktadır. İhracat için döviz kurunun reel piyasayla uyumlu olması gerekmektedir. Gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin İBKB zorunluluğu tamamen kaldırılmalıdır. İşçi ücretlerinde vergi kademesi yeniden gözden geçirilmelidir. Buna göre daha yılın ilk döneminde, orana bağlı olarak başlayan vergi tutarlarındaki artışlar ve ücretler üzerinden alınan vergilerin fazla olması, iş verene yük haline gelmiştir. Ücretler üzerinden alınan vergilerin azaltılması ya da oranların arttırılması istihdama olumlu katkı sağlayacaktır. Emek yoğun sektörlerde maliyetlerin artmasından dolayı rekabet gücümüzü kaybetmiş durumdayız. Bu sektörlerde iş gücü ve üretim maliyetleri az olması sebebiyle işletmelerimiz, üretim hatlarını Ortadoğu ve Asya gibi ülkelere taşımaya başladılar. Üretim ve buna bağlı olarak istihdam alanlarımızı kaybetmeden rekabet gücünü artıracak şekilde maliyetlerin düşürülmesi ve gereken tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Nakit akışındaki zorluklar nedeniyle vadeler uzamış, nakit satışların yerini çek ve senetler almıştır. Son dönemlerde protesto çek ve senet sayısı artmış durumdadır. KDV alacakları daha önce 6 ayda bir iadesi yapılırken şimdi bu süre 1 yıla kadar uzuyor. Finansman konusunda zaten zorluk yaşadığımız bir dönemde KDV iadelerinin 3 aylık sürelerde yapılamasını istiyoruz. Daha önceki toplantılarda da dile getirildiği üzere sanayi üretim kontrol mekanizması acilen kurulması gerekmektedir. Teşvik ve destekler yapılacak planlama çerçevesinde bu envantere göre verilmelidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sanayiciler Ekonomi Şurası'nda Sorunları Anlattı - Son Dakika

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